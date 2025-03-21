https://ria.ru/20250321/granty-2006575107.html

Фальков рассказал о росте грантов для иностранных студентов

Фальков рассказал о росте грантов для иностранных студентов - РИА Новости, 21.03.2025

Фальков рассказал о росте грантов для иностранных студентов

Число грантов для талантливых иностранных студентов, желающих учиться в России, увеличится до 5 тысяч к 2028 году, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T19:32:00+03:00

2025-03-21T19:32:00+03:00

2025-03-21T19:32:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

высшая школа экономики (вшэ)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Число грантов для талантливых иностранных студентов, желающих учиться в России, увеличится до 5 тысяч к 2028 году, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "В этом году планируется выделить две тысячи грантов перспективным иностранным студентам. К 2028 году достигнем количества в пять тысяч", - сказал министр в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования" на площадке Высшей школы экономики. Ранее Фальков сообщил о введении грантов для иностранных студентов в вузах РФ с 2025 года, поддержка позволит создать пакет с оплатой переезда на место учебы, проживания, медицинской страховки и стипендии. Размер гранта на одного студента не является фиксированным, так как иностранные студенты прибывают в Россию из более чем 190 стран мира. Иностранцам, претендующим на обучение в рамках квоты, необходимо обращаться в посольства России за рубежом и представительства Россотрудничества.

https://ria.ru/20250321/falkov-2006413987.html

https://ria.ru/20250317/tysjachi-2005585649.html

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общество, россия, валерий фальков, высшая школа экономики (вшэ), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)