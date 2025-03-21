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Фальков рассказал о росте грантов для иностранных студентов - РИА Новости, 21.03.2025
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19:32 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/granty-2006575107.html
Фальков рассказал о росте грантов для иностранных студентов
Фальков рассказал о росте грантов для иностранных студентов - РИА Новости, 21.03.2025
Фальков рассказал о росте грантов для иностранных студентов
Число грантов для талантливых иностранных студентов, желающих учиться в России, увеличится до 5 тысяч к 2028 году, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T19:32:00+03:00
2025-03-21T19:32:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
высшая школа экономики (вшэ)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Число грантов для талантливых иностранных студентов, желающих учиться в России, увеличится до 5 тысяч к 2028 году, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "В этом году планируется выделить две тысячи грантов перспективным иностранным студентам. К 2028 году достигнем количества в пять тысяч", - сказал министр в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования" на площадке Высшей школы экономики. Ранее Фальков сообщил о введении грантов для иностранных студентов в вузах РФ с 2025 года, поддержка позволит создать пакет с оплатой переезда на место учебы, проживания, медицинской страховки и стипендии. Размер гранта на одного студента не является фиксированным, так как иностранные студенты прибывают в Россию из более чем 190 стран мира. Иностранцам, претендующим на обучение в рамках квоты, необходимо обращаться в посольства России за рубежом и представительства Россотрудничества.
https://ria.ru/20250321/falkov-2006413987.html
https://ria.ru/20250317/tysjachi-2005585649.html
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общество, россия, валерий фальков, высшая школа экономики (вшэ), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Общество, Россия, Валерий Фальков, Высшая школа экономики (ВШЭ), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Фальков рассказал о росте грантов для иностранных студентов

Фальков: число грантов для иностранных студентов в России вырастет до пяти тысяч

© Fotolia / WavebreakmediaMicro Студенты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
Студенты на лекции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Число грантов для талантливых иностранных студентов, желающих учиться в России, увеличится до 5 тысяч к 2028 году, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"В этом году планируется выделить две тысячи грантов перспективным иностранным студентам. К 2028 году достигнем количества в пять тысяч", - сказал министр в ходе пленарного заседания "Международное позиционирование российского образования" на площадке Высшей школы экономики.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В России создадут цифровой профиль иностранного студента
Вчера, 11:40
Ранее Фальков сообщил о введении грантов для иностранных студентов в вузах РФ с 2025 года, поддержка позволит создать пакет с оплатой переезда на место учебы, проживания, медицинской страховки и стипендии.
Размер гранта на одного студента не является фиксированным, так как иностранные студенты прибывают в Россию из более чем 190 стран мира.
Иностранцам, претендующим на обучение в рамках квоты, необходимо обращаться в посольства России за рубежом и представительства Россотрудничества.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Путин рассказал про студентов из Таджикистана в российских вузах
17 марта, 19:57
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковВысшая школа экономики (ВШЭ)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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