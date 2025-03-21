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В Госдуме прокомментировали подрыв ВСУ станции "Суджа" - РИА Новости, 21.03.2025
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18:41 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/gosduma-2006565187.html
В Госдуме прокомментировали подрыв ВСУ станции "Суджа"
В Госдуме прокомментировали подрыв ВСУ станции "Суджа" - РИА Новости, 21.03.2025
В Госдуме прокомментировали подрыв ВСУ станции "Суджа"
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал демаршем против США подрыв ВСУ газоизмерительной станции "Суджа" в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:41:00+03:00
2025-03-21T18:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий белик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал демаршем против США подрыв ВСУ газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. По данным министерства обороны РФ, ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. ВСУ использовали станцию в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов. В российском военном ведомстве назвали подрыв намеренной провокацией Киева для дискредитации мирных инициатив президента США. "У Зеленского явно прогрессирующая стадия бешенства. Его поступки - это явный демарш против Вашингтона, видимо, урок в овальном кабинете не пошел впрок. Возможно, он тешит себя мыслью, что с новой администрацией США он как-нибудь договорится, а пока что займется атаками на российские объекты", - сказал Белик РИА Новости. При этом депутат допустил, что подрыв подстанции "Суджа" - это акция, "благословенная" в ЕС, где сейчас "стараются всячески уколоть Трампа". "Но что-то мне подсказывает, что сильные лидеры не любят возню за спиной и нарушение договоренностей, о которых уже публично заявлено", - добавил депутат. Белик подчеркнул, что слово России - гранит: пообещали не бить по украинской энергетической инфраструктуре, и она стоит целая. Но это, по его словам, видимо, мало кто по-настоящему ценит. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://ria.ru/20250321/sudzha-2006554712.html
https://ria.ru/20250321/kiev-2006450862.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Белик, Владимир Путин, Евросоюз, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Госдуме прокомментировали подрыв ВСУ станции "Суджа"

Депутат Белик назвал подрыв ВСУ станции "Суджа" демаршем против США

© Фото : соцсетиДым на месте пожара на газоизмерительной станции "Суджа"
Дым на месте пожара на газоизмерительной станции Суджа - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте пожара на газоизмерительной станции "Суджа"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал демаршем против США подрыв ВСУ газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области.
По данным министерства обороны РФ, ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. ВСУ использовали станцию в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов. В российском военном ведомстве назвали подрыв намеренной провокацией Киева для дискредитации мирных инициатив президента США.
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"У Зеленского явно прогрессирующая стадия бешенства. Его поступки - это явный демарш против Вашингтона, видимо, урок в овальном кабинете не пошел впрок. Возможно, он тешит себя мыслью, что с новой администрацией США он как-нибудь договорится, а пока что займется атаками на российские объекты", - сказал Белик РИА Новости.
При этом депутат допустил, что подрыв подстанции "Суджа" - это акция, "благословенная" в ЕС, где сейчас "стараются всячески уколоть Трампа".
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"Но что-то мне подсказывает, что сильные лидеры не любят возню за спиной и нарушение договоренностей, о которых уже публично заявлено", - добавил депутат.
Белик подчеркнул, что слово России - гранит: пообещали не бить по украинской энергетической инфраструктуре, и она стоит целая. Но это, по его словам, видимо, мало кто по-настоящему ценит.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий БеликВладимир ПутинЕвросоюзГосдума РФВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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