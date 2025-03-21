В Госдуме прокомментировали подрыв ВСУ станции "Суджа"
Депутат Белик назвал подрыв ВСУ станции "Суджа" демаршем против США
© Фото : соцсетиДым на месте пожара на газоизмерительной станции "Суджа"
© Фото : соцсети
Дым на месте пожара на газоизмерительной станции "Суджа"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал демаршем против США подрыв ВСУ газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области.
По данным министерства обороны РФ, ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. ВСУ использовали станцию в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов. В российском военном ведомстве назвали подрыв намеренной провокацией Киева для дискредитации мирных инициатив президента США.
"У Зеленского явно прогрессирующая стадия бешенства. Его поступки - это явный демарш против Вашингтона, видимо, урок в овальном кабинете не пошел впрок. Возможно, он тешит себя мыслью, что с новой администрацией США он как-нибудь договорится, а пока что займется атаками на российские объекты", - сказал Белик РИА Новости.
"Но что-то мне подсказывает, что сильные лидеры не любят возню за спиной и нарушение договоренностей, о которых уже публично заявлено", - добавил депутат.
Белик подчеркнул, что слово России - гранит: пообещали не бить по украинской энергетической инфраструктуре, и она стоит целая. Но это, по его словам, видимо, мало кто по-настоящему ценит.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.