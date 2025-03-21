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В Горно-Алтайске восстановили энергоснабжение после поджога на подстанции - РИА Новости, 21.03.2025
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04:53 21.03.2025
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В Горно-Алтайске восстановили энергоснабжение после поджога на подстанции
В Горно-Алтайске восстановили энергоснабжение после поджога на подстанции - РИА Новости, 21.03.2025
В Горно-Алтайске восстановили энергоснабжение после поджога на подстанции
Энергоснабжение Горно-Алтайска после поджога на подстанции полностью восстановлено, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T04:53:00+03:00
2025-03-21T04:53:00+03:00
происшествия
жкх
горно-алтайск
республика алтай
андрей турчак
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Энергоснабжение Горно-Алтайска после поджога на подстанции полностью восстановлено, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак. В четверг вечером он сообщал, что часть Горно-Алтайска осталась без света из-за действий злоумышленника, поджегшего подстанцию. "Энергоснабжение Горно-Алтайска после поджога на подстанции полностью восстановлено к 3.00 местного времени (23.00 мск - ред.). Из строя были выведены два трансформатора. Аварийно-восстановительные работы на одном из них завершены, что позволило подключить жителей. На втором трансформаторе работы продолжаются", - написал Турчак в Telegram-канале. Он отметил, что после восстановительных работ "Россети Сибирь" оценят причиненный ущерб. Глава республики добавил, что правоохранительные органы продолжают свою работу.
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происшествия, жкх, горно-алтайск, республика алтай, андрей турчак
Происшествия, ЖКХ, Горно-Алтайск, Республика Алтай, Андрей Турчак
В Горно-Алтайске восстановили энергоснабжение после поджога на подстанции

Турчак: энергоснабжение Горно-Алтайска после поджога на подстанции восстановлено

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Горно-Алтайск
Вид на город Горно-Алтайск - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на город Горно-Алтайск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Энергоснабжение Горно-Алтайска после поджога на подстанции полностью восстановлено, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак.
В четверг вечером он сообщал, что часть Горно-Алтайска осталась без света из-за действий злоумышленника, поджегшего подстанцию.
"Энергоснабжение Горно-Алтайска после поджога на подстанции полностью восстановлено к 3.00 местного времени (23.00 мск - ред.). Из строя были выведены два трансформатора. Аварийно-восстановительные работы на одном из них завершены, что позволило подключить жителей. На втором трансформаторе работы продолжаются", - написал Турчак в Telegram-канале.
Он отметил, что после восстановительных работ "Россети Сибирь" оценят причиненный ущерб. Глава республики добавил, что правоохранительные органы продолжают свою работу.
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ПроисшествияЖКХГорно-АлтайскРеспублика АлтайАндрей Турчак
 
 
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