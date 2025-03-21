Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: с 2011 года в Москве возвели более 220 спортивных объектов - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/efimov-2006292366.html
Ефимов: с 2011 года в Москве возвели более 220 спортивных объектов
Ефимов: с 2011 года в Москве возвели более 220 спортивных объектов - РИА Новости, 21.03.2025
Ефимов: с 2011 года в Москве возвели более 220 спортивных объектов
С 2011 года в Москве построили более 220 спортивных объектов суммарно более чем на 2,2 миллиона квадратных метров, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T09:12:00+03:00
2025-03-21T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4de4c89b43b8527b6839e3ade4b351e1.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. С 2011 года в Москве построили более 220 спортивных объектов суммарно более чем на 2,2 миллиона квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2011 года в столице возвели 222 объекта спортивной инфраструктуры. В их числе – знаковые спортивные учреждения и районные физкультурно-оздоровительные комплексы. Строительство ведется за счет бюджетных и внебюджетных средств. Из общего числа таких объектов 130 возвели девелоперы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра также отметил, что количество строящихся ежегодно объектов также возросло. Если 14 лет назад в городе возвели 11 зданий, то в 2024 году – уже 17.Например, в прошлом году силами девелоперов возвели 11 спортивных объектов, в том числе по одному физкультурно-оздоровительному центру в Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине, Южном Бутове.Кроме того, как указывается в сообщении, с начала текущего года спортивная инфраструктура Москвы пополнилась двумя объектами, возведенными за счет внебюджетных средств. Это спорткомплекс с бассейном на 7 тысяч "квадратов" в Бирюлеве Восточном и оздоровительный комплекс почти на 4 тысячи "квадратов" на территории "Лужников".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл спорткомплекс "Стальной" в Алексеевском районе.
https://ria.ru/20250320/efimov-2006157827.html
https://ria.ru/20250320/efimov-2006088333.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_a6d9eef4fc92504fa563004c0f969218.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: с 2011 года в Москве возвели более 220 спортивных объектов

Ефимов: с 2011 года в Москве построили более 220 спортивных объектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. С 2011 года в Москве построили более 220 спортивных объектов суммарно более чем на 2,2 миллиона квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2011 года в столице возвели 222 объекта спортивной инфраструктуры. В их числе – знаковые спортивные учреждения и районные физкультурно-оздоровительные комплексы. Строительство ведется за счет бюджетных и внебюджетных средств. Из общего числа таких объектов 130 возвели девелоперы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Ефимов: работы на части бывшей промзоны в Москве начнут в 2027 году
Вчера, 14:12
Заммэра также отметил, что количество строящихся ежегодно объектов также возросло. Если 14 лет назад в городе возвели 11 зданий, то в 2024 году – уже 17.
Например, в прошлом году силами девелоперов возвели 11 спортивных объектов, в том числе по одному физкультурно-оздоровительному центру в Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине, Южном Бутове.
Кроме того, как указывается в сообщении, с начала текущего года спортивная инфраструктура Москвы пополнилась двумя объектами, возведенными за счет внебюджетных средств. Это спорткомплекс с бассейном на 7 тысяч "квадратов" в Бирюлеве Восточном и оздоровительный комплекс почти на 4 тысячи "квадратов" на территории "Лужников".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл спорткомплекс "Стальной" в Алексеевском районе.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Ефимов: в Москве за 14 лет за счет города возвели 37 объектов культуры
Вчера, 09:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала