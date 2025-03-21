https://ria.ru/20250321/efimov-2006292366.html

Ефимов: с 2011 года в Москве возвели более 220 спортивных объектов

Ефимов: с 2011 года в Москве возвели более 220 спортивных объектов - РИА Новости, 21.03.2025

Ефимов: с 2011 года в Москве возвели более 220 спортивных объектов

С 2011 года в Москве построили более 220 спортивных объектов суммарно более чем на 2,2 миллиона квадратных метров, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:12:00+03:00

2025-03-21T09:12:00+03:00

2025-03-21T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. С 2011 года в Москве построили более 220 спортивных объектов суммарно более чем на 2,2 миллиона квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2011 года в столице возвели 222 объекта спортивной инфраструктуры. В их числе – знаковые спортивные учреждения и районные физкультурно-оздоровительные комплексы. Строительство ведется за счет бюджетных и внебюджетных средств. Из общего числа таких объектов 130 возвели девелоперы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра также отметил, что количество строящихся ежегодно объектов также возросло. Если 14 лет назад в городе возвели 11 зданий, то в 2024 году – уже 17.Например, в прошлом году силами девелоперов возвели 11 спортивных объектов, в том числе по одному физкультурно-оздоровительному центру в Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине, Южном Бутове.Кроме того, как указывается в сообщении, с начала текущего года спортивная инфраструктура Москвы пополнилась двумя объектами, возведенными за счет внебюджетных средств. Это спорткомплекс с бассейном на 7 тысяч "квадратов" в Бирюлеве Восточном и оздоровительный комплекс почти на 4 тысячи "квадратов" на территории "Лужников".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл спорткомплекс "Стальной" в Алексеевском районе.

https://ria.ru/20250320/efimov-2006157827.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы