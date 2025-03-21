https://ria.ru/20250321/dodik-2006360735.html

Задержание Додика нарушит Дейтонское соглашение, заявил Вулин

Задержание Додика нарушит Дейтонское соглашение, заявил Вулин - РИА Новости, 21.03.2025

Задержание Додика нарушит Дейтонское соглашение, заявил Вулин

Попытка задержания президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика нарушит Дейтонское соглашение, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T06:42:00+03:00

2025-03-21T06:42:00+03:00

2025-03-21T06:42:00+03:00

в мире

сербия

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александр вулин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Попытка задержания президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика нарушит Дейтонское соглашение, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Конечно, существует такая опасность (задержания), и мы призываем руководство бошняков (политиков в Сараево – ред.) не использовать такие методы для вызова конфликтов в Боснии и Герцеговине, потому что это не будет хорошо ни для бошняков, ни для сербов", - заявил Вулин РИА Новости. По его словам, возможное задержание Додика вызовет нестабильность в БиГ и разрушение Дейтонского мирного соглашения, на что Сербия не может спокойно смотреть. "Всем ясно, что попытка задержания Милорада Додика нарушает мирное Дейтонское соглашение. Сербия – гарант и сторона, подписавшая Дейтонское соглашение, и мы будем сохранять Республику Сербскую", - заверил Вулин. Суд БиГ в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://ria.ru/20250312/dodik-2004554832.html

https://ria.ru/20250307/vuchich-2003650189.html

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в мире, сербия, сараево, босния и герцеговина, милорад додик, александр вулин, оон