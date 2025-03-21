Круглый стол по развитию женского бизнеса прошел в Томской области
Круглый стол по развитию женского бизнеса состоялся в Северске Томской области
© Фото : Агентство развития предпринимательства - Северск/ВКонтактеКруглый стол по развитию женского предпринимательства состоялся в Северске в Томской области,
Круглый стол по развитию женского предпринимательства состоялся в Северске в Томской области,
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Круглый стол по развитию женского предпринимательства состоялся в Северске в Томской области, мероприятие организовал центр "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона.
Формат мероприятия включал посещение местных компаний: участницы побывали в клинике внимательной медицины, спортивном клубе, языковой школе, цветочном салоне и таксидермической студии. После на круглом столе предпринимательницы обсудили основные сложности ведения бизнеса в закрытом городе и варианты его продвижения.
Участницы отметили, что подобные встречи помогают находить полезные контакты, становятся основой для успешных коллабораций.
По словам директора регионального центра "Мой бизнес" Ольги Нужной, женщины в бизнесе – это не только о предпринимательстве, но и о создании новых возможностей и поддержке друг друга. "Бизнес-девичник" показал, что в Северске есть активные, целеустремленные предпринимательницы, которым важно развиваться и расти, заключила она.