Рейтинг@Mail.ru
Круглый стол по развитию женского бизнеса прошел в Томской области - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
13:45 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/biznes-2006451866.html
Круглый стол по развитию женского бизнеса прошел в Томской области
Круглый стол по развитию женского бизнеса прошел в Томской области - РИА Новости, 21.03.2025
Круглый стол по развитию женского бизнеса прошел в Томской области
Круглый стол по развитию женского предпринимательства состоялся в Северске в Томской области, мероприятие организовал центр "Мой бизнес", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:45:00+03:00
2025-03-21T13:45:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
томская область
северск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006448372_0:219:1280:939_1920x0_80_0_0_5490c69df28f0652f967237bd3d0fc4a.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Круглый стол по развитию женского предпринимательства состоялся в Северске в Томской области, мероприятие организовал центр "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. Формат мероприятия включал посещение местных компаний: участницы побывали в клинике внимательной медицины, спортивном клубе, языковой школе, цветочном салоне и таксидермической студии. После на круглом столе предпринимательницы обсудили основные сложности ведения бизнеса в закрытом городе и варианты его продвижения. Участницы отметили, что подобные встречи помогают находить полезные контакты, становятся основой для успешных коллабораций. По словам директора регионального центра "Мой бизнес" Ольги Нужной, женщины в бизнесе – это не только о предпринимательстве, но и о создании новых возможностей и поддержке друг друга. "Бизнес-девичник" показал, что в Северске есть активные, целеустремленные предпринимательницы, которым важно развиваться и расти, заключила она.
https://ria.ru/20250319/proizvoditelnost-2005977167.html
томская область
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006448372_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_88433adeedf36f5dcba4c86705cfbb45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, томская область, северск
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Томская область, Северск
Круглый стол по развитию женского бизнеса прошел в Томской области

Круглый стол по развитию женского бизнеса состоялся в Северске Томской области

© Фото : Агентство развития предпринимательства - Северск/ВКонтактеКруглый стол по развитию женского предпринимательства состоялся в Северске в Томской области,
Круглый стол по развитию женского предпринимательства состоялся в Северске в Томской области, - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Агентство развития предпринимательства - Северск/ВКонтакте
Круглый стол по развитию женского предпринимательства состоялся в Северске в Томской области,
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Круглый стол по развитию женского предпринимательства состоялся в Северске в Томской области, мероприятие организовал центр "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона.
Формат мероприятия включал посещение местных компаний: участницы побывали в клинике внимательной медицины, спортивном клубе, языковой школе, цветочном салоне и таксидермической студии. После на круглом столе предпринимательницы обсудили основные сложности ведения бизнеса в закрытом городе и варианты его продвижения.
Работа швейной фабрики - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Более 15 красноярских малых предприятий повысят производительность труда
19 марта, 15:03
Участницы отметили, что подобные встречи помогают находить полезные контакты, становятся основой для успешных коллабораций.
По словам директора регионального центра "Мой бизнес" Ольги Нужной, женщины в бизнесе – это не только о предпринимательстве, но и о создании новых возможностей и поддержке друг друга. "Бизнес-девичник" показал, что в Северске есть активные, целеустремленные предпринимательницы, которым важно развиваться и расти, заключила она.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиТомская областьСеверск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала