https://ria.ru/20250321/biznes-2006451866.html

Круглый стол по развитию женского бизнеса прошел в Томской области

Круглый стол по развитию женского бизнеса прошел в Томской области - РИА Новости, 21.03.2025

Круглый стол по развитию женского бизнеса прошел в Томской области

Круглый стол по развитию женского предпринимательства состоялся в Северске в Томской области, мероприятие организовал центр "Мой бизнес", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:45:00+03:00

2025-03-21T13:45:00+03:00

2025-03-21T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Круглый стол по развитию женского предпринимательства состоялся в Северске в Томской области, мероприятие организовал центр "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. Формат мероприятия включал посещение местных компаний: участницы побывали в клинике внимательной медицины, спортивном клубе, языковой школе, цветочном салоне и таксидермической студии. После на круглом столе предпринимательницы обсудили основные сложности ведения бизнеса в закрытом городе и варианты его продвижения. Участницы отметили, что подобные встречи помогают находить полезные контакты, становятся основой для успешных коллабораций. По словам директора регионального центра "Мой бизнес" Ольги Нужной, женщины в бизнесе – это не только о предпринимательстве, но и о создании новых возможностей и поддержке друг друга. "Бизнес-девичник" показал, что в Северске есть активные, целеустремленные предпринимательницы, которым важно развиваться и расти, заключила она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, томская область, северск