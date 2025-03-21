https://ria.ru/20250321/bagreeva-2006274692.html

Багреева: доля свободных офисов продолжает снижаться в Москве

Багреева: доля свободных офисов продолжает снижаться в Москве - РИА Новости, 21.03.2025

Багреева: доля свободных офисов продолжает снижаться в Москве

За последние два года в Москве отмечается рост спроса бизнеса на офисные площади, в связи с этим в городе продолжает снижаться доля вакантных офисных площадей,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:00:00+03:00

2025-03-21T09:00:00+03:00

2025-03-21T09:00:00+03:00

москва

мария багреева

департамент экономической политики и развития москвы

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. За последние два года в Москве отмечается рост спроса бизнеса на офисные площади, в связи с этим в городе продолжает снижаться доля вакантных офисных площадей, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.Она уточнила, что по итогам прошлого года в Москве доля свободных офисных площадей достигнула минимального показателя с 2018 года, составив 5,2%."В столице растет деловая активность: компании продолжают возвращать сотрудников в офисы, расширяют бизнес, заполняют освободившиеся на рынке ниши, и для этого им требуются новые помещения. По итогам 2024 года уровень вакантности в целом достиг 5,2%, сократившись на 2,4 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом. Это минимальный уровень с 2018 года", – приводит пресс-служба департамента слова Багреевой.Заместитель мэра добавила, что больше всего заметно сократилась доля свободных помещений класса А – на 5,2 процентного пункта. Это обуславливается высоким спросом на офисы в премиальных районах мегаполиса. В категории B показатель уменьшился на 1,1 процентного пункта."Аналитики прогнозируют, что в 2025 году доля свободных офисов не превысит 4,7%", – сказала Багреева.Отмечается, что высокий спрос на офисные помещения стимулирует и рост арендных ставок. В 2024 году стоимость аренды офисов класса А выросла на 10%, а в категории B она увеличилась на 14%.Объем сделок с офисной недвижимостью – покупка и аренда – по итогам прошлого года достиг 2 миллионов "квадратов", что на 2,3% больше, чем в 2023 году. Это лучший показатель с 2018 года. Основными арендаторами и покупателями стали компании сферы транспорта, государственные организации, а также представители финтеха и информационных технологий. На их долю пришлось две трети всех реализованных площадей, уточнила Багреева.В столице в прошлом году ввели в эксплуатацию 715,8 тысячи "квадратов" офисных площадей. Это в 2,3 раза больше показателей 2023 года. Но несмотря на активное возведение новых объектов, предложение не успевает за спросом, так как подавляющее большинство новых площадей были проданы или сданы в аренду еще до завершения строительства. Это говорит о большой востребованности качественных деловых пространств, отметили в пресс-службе.Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы рынок офисной недвижимости мегаполиса также будет демонстрировать высокую динамику благодаря активному строительству и устойчивому спросу со стороны бизнеса. На начало текущего года в активной стадии находится свыше ста проектов строительства многофункциональных комплексов и бизнес-центров с общим объемом инвестиций порядка 900 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250319/moskva-2005780116.html

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москва, мария багреева, департамент экономической политики и развития москвы