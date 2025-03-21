https://ria.ru/20250321/babushkina-2006567679.html

Бабушкина: в Заксобрании обсудили помощь больным редкими заболеваниями

Бабушкина: в Заксобрании обсудили помощь больным редкими заболеваниями - РИА Новости, 21.03.2025

Бабушкина: в Заксобрании обсудили помощь больным редкими заболеваниями

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина представила работу региона по формированию комплекса помощи пациентам с орфанными... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T18:55:00+03:00

2025-03-21T18:55:00+03:00

2025-03-21T18:55:00+03:00

свердловская область

людмила бабушкина

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина представила работу региона по формированию комплекса помощи пациентам с орфанными заболеваниями в рамках круглого стола, сообщает пресс-служба облпарламента. Круглый стол "”Редкий” пациент в фокусе", прошедший в здании Заксобрания, объединил представителей общественных и пациентских организаций, медицинского сообщества, органов власти. Так, в Свердловской области уделяется особое внимание вопросу раннего выявления, диагностики и лечения пациентов с редкими заболеваниями. В 2022 году внедрен проект "Генетический паспорт", направленный на углубленную диагностику с помощью вспомогательных репродуктивных технологий супружеских пар, планирующих беременность. Выстроена система оказания медпомощи пациентам с орфанными заболеваниями, которая включает лечение (в том числе высокотехнологичное), реабилитацию и паллиативную помощь. Свердловские депутаты, в свою очередь, уделяют пристальное внимание совершенствованию нормативной базы в сфере поддержки таких пациентов. В 2021 году при содействии регионального парламента ввели дополнительную меру соцподдержки по обеспечению детей, нуждающихся в паллиативной помощи, специализированными смесями для лечебного питания. В 2023 году был решен вопрос о предоставлении таких смесей взрослым паллиативным пациентам с гастростомой. В 2024 году за счет областного бюджета дорогостоящими лекарствами и специальным питанием было обеспечено 386 человек. В облпарламенте отмечают, что обеспечение лекарствами пациентов с редкими заболеваниями в Свердловской области происходит из трех источников – это федеральный и региональный бюджеты, а также средства благотворительного фонда "Круг добра". В прошлом году общий объем финансирования направления составил 7,3 миллиарда рублей. При этом, по мнению Бабушкиной, механизм распределения лекарств нуждается в совершенствовании. "Это нерешенный вопрос с обеспечением лекарствами выпускников “Круга добра”, которых фонд сопровождает до 19 лет. А также с теми выпускниками фонда, которые имеют редкое заболевание, но не имеют инвалидности. Такие вопросы не в ведении региона, здесь необходимы решения федерального уровня", – приводит пресс-служба слова главы Заксобрания. Она обратилась к идеологам федерального проекта "Десант добра", организованного при поддержке палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Инициатор проекта Елена Хвостикова поддержала инициативу объединить усилия.

https://ria.ru/20250320/bogdanovich-2006166315.html

https://ria.ru/20250314/sotrudnichestvo-2005056640.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

людмила бабушкина