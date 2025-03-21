https://ria.ru/20250321/avtomoyka-2006478822.html

На Урале задержали еще одного фигуранта по делу об избиении на автомойке

На Урале задержали еще одного фигуранта по делу об избиении на автомойке - РИА Новости, 21.03.2025

На Урале задержали еще одного фигуранта по делу об избиении на автомойке

Синарский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области в пятницу избирает меру пресечения еще одному фигуранту дела о пытках над девушками на местной... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:57:00+03:00

2025-03-21T14:57:00+03:00

2025-03-21T14:57:00+03:00

происшествия

карл маркс

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Синарский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области в пятницу избирает меру пресечения еще одному фигуранту дела о пытках над девушками на местной автомойке, мужчина является арендатором автомойки, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Он арендатор. Судья сейчас в совещательной комнате", – сказала собеседница агентства. В региональном СК отказались от комментариев по данному задержанию. Вечером 3 января трое молодых людей, насильно усадив в машину девушек, привезли их в помещение автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где избили. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении и принуждении к действиям сексуального характера. Синарский районный суд 23 февраля арестовал троих обвиняемых до 4 апреля. Самому старшему из них – 21 год, остальным по 16 и 17 лет. Как писали СМИ, на автомойку привезли четырех девочек: двух избили, других заставляли на это смотреть. Адвокат Наталья Дронова ранее рассказывала РИА Новости, что правоохранительные органы отказались признать потерпевшими двух свидетельниц избиения девушек на автомойке, их допросили как свидетелей, сейчас они приступили к терапии с психологом. Позднее СК по региону уточнял, что в деле об издевательствах над девушками на автомойке появился новый эпизод: группа молодых людей похищала других подростков и привозила на эту же автомойку. Второго декабря 2024 года были похищены 17-летний юноша и 16-летняя девушка, их привезли на автомойку, где к ним "применили физическое насилие". Затем подростков отвезли на квартиру и отпустили днем 3 декабря. По версии следствия, поводом для инцидента стали "претензии имущественного характера". Было возбуждено новое уголовное дело о похищении с применением насилия, его соединят с первым делом, отмечали в СК. Четвертого и пятого фигуранта "каменской группы" молодых людей суд арестовал до 1 мая.

https://ria.ru/20250302/epizod-2002519816.html

https://ria.ru/20250320/ural-2006124732.html

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происшествия, карл маркс, следственный комитет россии (ск рф)