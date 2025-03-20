https://ria.ru/20250320/zhestyannikov-2006185309.html

Жестянников: количество детских лагерей в Вологодской области увеличится

Жестянников: количество детских лагерей в Вологодской области увеличится - РИА Новости, 20.03.2025

Жестянников: количество детских лагерей в Вологодской области увеличится

Количество детских оздоровительных лагерей в Вологодской области увеличится, летом в регионе будут работать 17 лагерей, сообщил председатель Законодательного... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:37:00+03:00

2025-03-20T13:37:00+03:00

2025-03-20T13:37:00+03:00

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Количество детских оздоровительных лагерей в Вологодской области увеличится, летом в регионе будут работать 17 лагерей, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Информацию предоставили представители министерства образования области на тематическом совещании в Заксобрании. В частности, возобновят деятельность лагеря в Великоустюгском и Чагодощенском округах. Всего, по словам спикера облпарламента, зарегистрировано 83 смены. "Это хороший показатель, но потребность в отдыхе вологодских школьников не закрыта полностью. Работу в этом направлении необходимо продолжать", – написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Жестянников. Так, в планах разработка единого регламента, который позволит скоординировать действия по развитию отрасли. По словам Жестянникова, в планах властей - переход лагерей на сезонную работу, чтобы дети могли отдыхать не только летом, а во все периоды каникул. Глава Заксобрания региона заявил, что необходимо проработать единую дорожную карту по ремонту загородных лагерей, где будут учтены требования, в том числе к безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам. "Рассматриваем возможность предоставления налоговых преференций учреждениям, чтобы работы по реконструкции шли быстрее", – сообщил Жестянников. Также спикер Заксобрания назвал важным направлением обеспечение лагерей кадрами. В планах привлекать студентов и практикантов для того, чтобы была закрыта потребность в вожатых, педагогах и медработниках.

https://ria.ru/20250320/profobrazovanie-2006184559.html

https://ria.ru/20250319/aktsiya-2006044847.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников