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Жестянников: количество детских лагерей в Вологодской области увеличится - РИА Новости, 20.03.2025
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Вологодская область
 
13:37 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/zhestyannikov-2006185309.html
Жестянников: количество детских лагерей в Вологодской области увеличится
Жестянников: количество детских лагерей в Вологодской области увеличится - РИА Новости, 20.03.2025
Жестянников: количество детских лагерей в Вологодской области увеличится
Количество детских оздоровительных лагерей в Вологодской области увеличится, летом в регионе будут работать 17 лагерей, сообщил председатель Законодательного... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:37:00+03:00
2025-03-20T13:37:00+03:00
вологодская область
сергей жестянников
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Количество детских оздоровительных лагерей в Вологодской области увеличится, летом в регионе будут работать 17 лагерей, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Информацию предоставили представители министерства образования области на тематическом совещании в Заксобрании. В частности, возобновят деятельность лагеря в Великоустюгском и Чагодощенском округах. Всего, по словам спикера облпарламента, зарегистрировано 83 смены. "Это хороший показатель, но потребность в отдыхе вологодских школьников не закрыта полностью. Работу в этом направлении необходимо продолжать", – написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Жестянников. Так, в планах разработка единого регламента, который позволит скоординировать действия по развитию отрасли. По словам Жестянникова, в планах властей - переход лагерей на сезонную работу, чтобы дети могли отдыхать не только летом, а во все периоды каникул. Глава Заксобрания региона заявил, что необходимо проработать единую дорожную карту по ремонту загородных лагерей, где будут учтены требования, в том числе к безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам. "Рассматриваем возможность предоставления налоговых преференций учреждениям, чтобы работы по реконструкции шли быстрее", – сообщил Жестянников. Также спикер Заксобрания назвал важным направлением обеспечение лагерей кадрами. В планах привлекать студентов и практикантов для того, чтобы была закрыта потребность в вожатых, педагогах и медработниках.
https://ria.ru/20250320/profobrazovanie-2006184559.html
https://ria.ru/20250319/aktsiya-2006044847.html
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сергей жестянников
Вологодская область, Сергей Жестянников
Жестянников: количество детских лагерей в Вологодской области увеличится

Жестянников: летом в Вологодской области будут работать 17 детских лагерей

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Количество детских оздоровительных лагерей в Вологодской области увеличится, летом в регионе будут работать 17 лагерей, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
Информацию предоставили представители министерства образования области на тематическом совещании в Заксобрании. В частности, возобновят деятельность лагеря в Великоустюгском и Чагодощенском округах. Всего, по словам спикера облпарламента, зарегистрировано 83 смены.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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"Это хороший показатель, но потребность в отдыхе вологодских школьников не закрыта полностью. Работу в этом направлении необходимо продолжать", – написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Жестянников.
Так, в планах разработка единого регламента, который позволит скоординировать действия по развитию отрасли. По словам Жестянникова, в планах властей - переход лагерей на сезонную работу, чтобы дети могли отдыхать не только летом, а во все периоды каникул.
Глава Заксобрания региона заявил, что необходимо проработать единую дорожную карту по ремонту загородных лагерей, где будут учтены требования, в том числе к безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам.
Вологда - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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"Рассматриваем возможность предоставления налоговых преференций учреждениям, чтобы работы по реконструкции шли быстрее", – сообщил Жестянников.
Также спикер Заксобрания назвал важным направлением обеспечение лагерей кадрами. В планах привлекать студентов и практикантов для того, чтобы была закрыта потребность в вожатых, педагогах и медработниках.
 
Вологодская областьСергей Жестянников
 
 
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