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"Просто переедет". В Раде сделали пугающее предостережение Зеленскому - РИА Новости, 20.03.2025
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19:56 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/zelenskiy-2006312230.html
"Просто переедет". В Раде сделали пугающее предостережение Зеленскому
"Просто переедет". В Раде сделали пугающее предостережение Зеленскому - РИА Новости, 20.03.2025
"Просто переедет". В Раде сделали пугающее предостережение Зеленскому
Владимир Зеленский должен сложить полномочия из-за неспособности наладить диалог с президентом США Дональдом Трампом, заявил в Telegram-канале депутат Верховной РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:56:00+03:00
2025-03-20T19:56:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский должен сложить полномочия из-за неспособности наладить диалог с президентом США Дональдом Трампом, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Между Трампом и Путиным диалог складывается, а с Зеленским — нет. Все это говорит о том, что Зеленскому придется отойти в сторону, или поезд "Трамп" его просто переедет", — написал он.Депутат отметил, что американский лидер презрительно относится к Зеленскому, в то время как президента России Владимира Путина он уважает. Кроме того, по словам Дубинского, если бы у главы киевского режима было "мышление государственника", он давно бы начал переговоры с Трампом о достижении мира на Украине.Трамп в среду около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, глава США выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины. Перед этим американский лидер провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Как отмечал Путин, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006279745.html
https://ria.ru/20250320/kallas-2006223309.html
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в мире, дональд трамп, владимир зеленский, украина, владимир путин, сша
В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, Владимир Путин, США
"Просто переедет". В Раде сделали пугающее предостережение Зеленскому

Дубинский: Зеленский должен уйти в отставку из-за провалов в диалоге с Трампом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский должен сложить полномочия из-за неспособности наладить диалог с президентом США Дональдом Трампом, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Между Трампом и Путиным диалог складывается, а с Зеленским — нет. Все это говорит о том, что Зеленскому придется отойти в сторону, или поезд "Трамп" его просто переедет", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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Депутат отметил, что американский лидер презрительно относится к Зеленскому, в то время как президента России Владимира Путина он уважает. Кроме того, по словам Дубинского, если бы у главы киевского режима было "мышление государственника", он давно бы начал переговоры с Трампом о достижении мира на Украине.
Трамп в среду около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, глава США выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины. Перед этим американский лидер провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Как отмечал Путин, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
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