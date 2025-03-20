https://ria.ru/20250320/zelenskiy-2006312230.html

"Просто переедет". В Раде сделали пугающее предостережение Зеленскому

"Просто переедет". В Раде сделали пугающее предостережение Зеленскому - РИА Новости, 20.03.2025

"Просто переедет". В Раде сделали пугающее предостережение Зеленскому

Владимир Зеленский должен сложить полномочия из-за неспособности наладить диалог с президентом США Дональдом Трампом, заявил в Telegram-канале депутат Верховной РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T19:56:00+03:00

2025-03-20T19:56:00+03:00

2025-03-20T19:56:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский должен сложить полномочия из-за неспособности наладить диалог с президентом США Дональдом Трампом, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Между Трампом и Путиным диалог складывается, а с Зеленским — нет. Все это говорит о том, что Зеленскому придется отойти в сторону, или поезд "Трамп" его просто переедет", — написал он.Депутат отметил, что американский лидер презрительно относится к Зеленскому, в то время как президента России Владимира Путина он уважает. Кроме того, по словам Дубинского, если бы у главы киевского режима было "мышление государственника", он давно бы начал переговоры с Трампом о достижении мира на Украине.Трамп в среду около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, глава США выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины. Перед этим американский лидер провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Как отмечал Путин, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006279745.html

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в мире, дональд трамп, владимир зеленский, украина, владимир путин, сша