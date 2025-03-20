https://ria.ru/20250320/zakrytie-2006201906.html

СМИ рассказали о скором закрытии видеохостинга крупной российской компании

СМИ рассказали о скором закрытии видеохостинга крупной российской компании - РИА Новости, 20.03.2025

СМИ рассказали о скором закрытии видеохостинга крупной российской компании

Компания МТС в начале лета закроет свой видеохостинг Nuum, пишет РБК. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:28:00+03:00

2025-03-20T14:28:00+03:00

2025-03-20T14:28:00+03:00

технологии

мтс

рбк (медиагруппа)

youtube

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Компания МТС в начале лета закроет свой видеохостинг Nuum, пишет РБК."Платформа будет доступна для пользователей и блогеров до 1 июня", — говорится в материале.В МТС закрытие своего аналога YouTube и TikTok объяснили новой стратегией трансформации компании, а само его развитие было признанно неэффективным.В публикации указали, что техническую инфраструктуру видеохостинга передут рекламному подразделению МТС AdTech. До закрытия доступа у пользователей будет возможность выгрузить необходимый им видеоматериал, подчеркнули в статье.

https://ria.ru/20250304/rutube-2002886495.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, мтс, рбк (медиагруппа), youtube