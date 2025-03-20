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СМИ рассказали о скором закрытии видеохостинга крупной российской компании - РИА Новости, 20.03.2025
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14:28 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/zakrytie-2006201906.html
СМИ рассказали о скором закрытии видеохостинга крупной российской компании
СМИ рассказали о скором закрытии видеохостинга крупной российской компании - РИА Новости, 20.03.2025
СМИ рассказали о скором закрытии видеохостинга крупной российской компании
Компания МТС в начале лета закроет свой видеохостинг Nuum, пишет РБК. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:28:00+03:00
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технологии
мтс
рбк (медиагруппа)
youtube
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Компания МТС в начале лета закроет свой видеохостинг Nuum, пишет РБК."Платформа будет доступна для пользователей и блогеров до 1 июня", — говорится в материале.В МТС закрытие своего аналога YouTube и TikTok объяснили новой стратегией трансформации компании, а само его развитие было признанно неэффективным.В публикации указали, что техническую инфраструктуру видеохостинга передут рекламному подразделению МТС AdTech. До закрытия доступа у пользователей будет возможность выгрузить необходимый им видеоматериал, подчеркнули в статье.
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технологии, мтс, рбк (медиагруппа), youtube
Технологии, МТС, РБК (медиагруппа), YouTube
СМИ рассказали о скором закрытии видеохостинга крупной российской компании

РБК: МТС скоро закроет свой видеохостинг Nuum

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОфис продаж компании МТС на Тверской улице в Москве
Офис продаж компании МТС на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Офис продаж компании МТС на Тверской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Компания МТС в начале лета закроет свой видеохостинг Nuum, пишет РБК.
«
"Платформа будет доступна для пользователей и блогеров до 1 июня", — говорится в материале.
В МТС закрытие своего аналога YouTube и TikTok объяснили новой стратегией трансформации компании, а само его развитие было признанно неэффективным.
В публикации указали, что техническую инфраструктуру видеохостинга передут рекламному подразделению МТС AdTech. До закрытия доступа у пользователей будет возможность выгрузить необходимый им видеоматериал, подчеркнули в статье.
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