https://ria.ru/20250320/zaharova-2006289522.html

Захарова прокомментировала заморозку Ереваном членства в ОДКБ

Захарова прокомментировала заморозку Ереваном членства в ОДКБ - РИА Новости, 20.03.2025

Захарова прокомментировала заморозку Ереваном членства в ОДКБ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о заморозке Ереваном членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), иронично... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T19:07:00+03:00

2025-03-20T19:07:00+03:00

2025-03-20T20:15:00+03:00

в мире

армения

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мария захарова

никол пашинян

одкб

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о заморозке Ереваном членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), иронично отметила, что как хозяйка, любящая готовить, может сказать: разморозка требует времени. "Что касается обязательств России в отношении Армении в рамках ОДКБ и в двустороннем формате, они все в силе. Все это прекрасно знают. В то же время, заморозка самим же Ереваном своего членства в ОДКБ, думаю, не способствует укреплению безопасности Армении, что тоже очевидно... Я как хозяйка рачительная, которая любит готовить, хочу вам сказать, что разморозка требует времени", - сказала Захарова на брифинге. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на ее мероприятия и учения. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. В 2024 году в ОДКБ председательствовал Казахстан, в 2025 году председательство перешло к Киргизии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, россия, ереван, мария захарова, никол пашинян, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)