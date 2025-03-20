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Захарова прокомментировала заморозку Ереваном членства в ОДКБ - РИА Новости, 20.03.2025
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19:07 20.03.2025 (обновлено: 20:15 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/zaharova-2006289522.html
Захарова прокомментировала заморозку Ереваном членства в ОДКБ
Захарова прокомментировала заморозку Ереваном членства в ОДКБ - РИА Новости, 20.03.2025
Захарова прокомментировала заморозку Ереваном членства в ОДКБ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о заморозке Ереваном членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), иронично... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:07:00+03:00
2025-03-20T20:15:00+03:00
в мире
армения
россия
ереван
мария захарова
никол пашинян
одкб
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о заморозке Ереваном членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), иронично отметила, что как хозяйка, любящая готовить, может сказать: разморозка требует времени. "Что касается обязательств России в отношении Армении в рамках ОДКБ и в двустороннем формате, они все в силе. Все это прекрасно знают. В то же время, заморозка самим же Ереваном своего членства в ОДКБ, думаю, не способствует укреплению безопасности Армении, что тоже очевидно... Я как хозяйка рачительная, которая любит готовить, хочу вам сказать, что разморозка требует времени", - сказала Захарова на брифинге. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на ее мероприятия и учения. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. В 2024 году в ОДКБ председательствовал Казахстан, в 2025 году председательство перешло к Киргизии.
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в мире, армения, россия, ереван, мария захарова, никол пашинян, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Армения, Россия, Ереван, Мария Захарова, Никол Пашинян, ОДКБ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала заморозку Ереваном членства в ОДКБ

Захарова о заморозке Арменией членства в ОДКБ: разморозка потребует времени

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о заморозке Ереваном членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), иронично отметила, что как хозяйка, любящая готовить, может сказать: разморозка требует времени.
«
"Что касается обязательств России в отношении Армении в рамках ОДКБ и в двустороннем формате, они все в силе. Все это прекрасно знают. В то же время, заморозка самим же Ереваном своего членства в ОДКБ, думаю, не способствует укреплению безопасности Армении, что тоже очевидно... Я как хозяйка рачительная, которая любит готовить, хочу вам сказать, что разморозка требует времени", - сказала Захарова на брифинге.
В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на ее мероприятия и учения.
В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. В 2024 году в ОДКБ председательствовал Казахстан, в 2025 году председательство перешло к Киргизии.
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В миреАрменияРоссияЕреванМария ЗахароваНикол ПашинянОДКБМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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