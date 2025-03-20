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Захарова прокомментировала заморозку Ереваном членства в ОДКБ
Захарова прокомментировала заморозку Ереваном членства в ОДКБ - РИА Новости, 20.03.2025
Захарова прокомментировала заморозку Ереваном членства в ОДКБ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о заморозке Ереваном членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), иронично... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:07:00+03:00
2025-03-20T19:07:00+03:00
2025-03-20T20:15:00+03:00
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о заморозке Ереваном членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), иронично отметила, что как хозяйка, любящая готовить, может сказать: разморозка требует времени. "Что касается обязательств России в отношении Армении в рамках ОДКБ и в двустороннем формате, они все в силе. Все это прекрасно знают. В то же время, заморозка самим же Ереваном своего членства в ОДКБ, думаю, не способствует укреплению безопасности Армении, что тоже очевидно... Я как хозяйка рачительная, которая любит готовить, хочу вам сказать, что разморозка требует времени", - сказала Захарова на брифинге. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на ее мероприятия и учения. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. В 2024 году в ОДКБ председательствовал Казахстан, в 2025 году председательство перешло к Киргизии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Армения, Россия, Ереван, Мария Захарова, Никол Пашинян, ОДКБ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала заморозку Ереваном членства в ОДКБ
Захарова о заморозке Арменией членства в ОДКБ: разморозка потребует времени