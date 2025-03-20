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В Забайкалье будут судить мужчину, ударившего девочку кулаком в лицо - РИА Новости, 20.03.2025
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14:49 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/zabajkale-2006212868.html
В Забайкалье будут судить мужчину, ударившего девочку кулаком в лицо
В Забайкалье будут судить мужчину, ударившего девочку кулаком в лицо - РИА Новости, 20.03.2025
В Забайкалье будут судить мужчину, ударившего девочку кулаком в лицо
Прохожий, ударивший кулаком в лицо шедшую ему навстречу девочку в Краснокаменске Забайкальского края, предстанет перед судом, ему может грозить до пяти лет... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:49:00+03:00
2025-03-20T14:49:00+03:00
происшествия
краснокаменск
забайкальский край
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Прохожий, ударивший кулаком в лицо шедшую ему навстречу девочку в Краснокаменске Забайкальского края, предстанет перед судом, ему может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщается в Тelegram-канале прокуратура региона. По версии следствия, 25 января 26-летний местный житель, употребив спиртное в одном из кафе, а по пути домой без причины ударил кулаком в лицо шедшую навстречу 14-летнюю девочку. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа без смещения отломков и ушиб мягких тканей лица. В ходе следствия фигурант полностью признал вину и в качестве компенсации морального вреда выплатил потерпевшей стороне 250 тысяч рублей. Обвиняемый не смог объяснить своё поведение: сослался на состояние опьянения. Мужчину задержали, а в отношении него было возбуждено уголовное дело. В краевой прокуратуре уточняли, что дело возбудили по статье "Хулиганство с применением насилия". "Краснокаменская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Краснокаменский городской суд", - говорится в сообщении. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.
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краснокаменск
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происшествия, краснокаменск, забайкальский край
Происшествия, Краснокаменск, Забайкальский край
В Забайкалье будут судить мужчину, ударившего девочку кулаком в лицо

В Краснокаменском будут судить мужчину, ударившего кулаком в лицо девочку

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Прохожий, ударивший кулаком в лицо шедшую ему навстречу девочку в Краснокаменске Забайкальского края, предстанет перед судом, ему может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщается в Тelegram-канале прокуратура региона.
По версии следствия, 25 января 26-летний местный житель, употребив спиртное в одном из кафе, а по пути домой без причины ударил кулаком в лицо шедшую навстречу 14-летнюю девочку. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа без смещения отломков и ушиб мягких тканей лица. В ходе следствия фигурант полностью признал вину и в качестве компенсации морального вреда выплатил потерпевшей стороне 250 тысяч рублей. Обвиняемый не смог объяснить своё поведение: сослался на состояние опьянения. Мужчину задержали, а в отношении него было возбуждено уголовное дело. В краевой прокуратуре уточняли, что дело возбудили по статье "Хулиганство с применением насилия".
"Краснокаменская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Краснокаменский городской суд", - говорится в сообщении.
Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.
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