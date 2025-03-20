https://ria.ru/20250320/zabajkale-2006212868.html

В Забайкалье будут судить мужчину, ударившего девочку кулаком в лицо

В Забайкалье будут судить мужчину, ударившего девочку кулаком в лицо - РИА Новости, 20.03.2025

В Забайкалье будут судить мужчину, ударившего девочку кулаком в лицо

Прохожий, ударивший кулаком в лицо шедшую ему навстречу девочку в Краснокаменске Забайкальского края, предстанет перед судом, ему может грозить до пяти лет... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:49:00+03:00

2025-03-20T14:49:00+03:00

2025-03-20T14:49:00+03:00

происшествия

краснокаменск

забайкальский край

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Прохожий, ударивший кулаком в лицо шедшую ему навстречу девочку в Краснокаменске Забайкальского края, предстанет перед судом, ему может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщается в Тelegram-канале прокуратура региона. По версии следствия, 25 января 26-летний местный житель, употребив спиртное в одном из кафе, а по пути домой без причины ударил кулаком в лицо шедшую навстречу 14-летнюю девочку. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа без смещения отломков и ушиб мягких тканей лица. В ходе следствия фигурант полностью признал вину и в качестве компенсации морального вреда выплатил потерпевшей стороне 250 тысяч рублей. Обвиняемый не смог объяснить своё поведение: сослался на состояние опьянения. Мужчину задержали, а в отношении него было возбуждено уголовное дело. В краевой прокуратуре уточняли, что дело возбудили по статье "Хулиганство с применением насилия". "Краснокаменская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Краснокаменский городской суд", - говорится в сообщении. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250320/novoagansk-2006128699.html

краснокаменск

забайкальский край

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происшествия, краснокаменск, забайкальский край