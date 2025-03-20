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В Одесской и Полтавской областях прогремели взрывы

В Одесской и Полтавской областях прогремели взрывы - РИА Новости, 20.03.2025

В Одесской и Полтавской областях прогремели взрывы

Взрывы раздались в четверг вечером в Одессе на юге Украины и Кременчуге, расположенном в Полтавской области, сообщает украинское издание "Общественное Новости". РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T22:57:00+03:00

2025-03-20T22:57:00+03:00

2025-03-20T23:15:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Взрывы раздались в четверг вечером в Одессе на юге Украины и Кременчуге, расположенном в Полтавской области, сообщает украинское издание "Общественное Новости"."В Одессе был слышен взрыв, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Кроме того, по данным издания, взрыв раздался в Кременчуге, расположенном в Полтавской области.Ранее в четверг украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрыве в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщал о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской обалсти.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250320/vsu-2006329563.html

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