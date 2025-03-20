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В Одесской и Полтавской областях прогремели взрывы - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 20.03.2025 (обновлено: 23:15 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/vzryvy-2006333587.html
В Одесской и Полтавской областях прогремели взрывы
В Одесской и Полтавской областях прогремели взрывы - РИА Новости, 20.03.2025
В Одесской и Полтавской областях прогремели взрывы
Взрывы раздались в четверг вечером в Одессе на юге Украины и Кременчуге, расположенном в Полтавской области, сообщает украинское издание "Общественное Новости". РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T22:57:00+03:00
2025-03-20T23:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
одесса
кременчуг
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Взрывы раздались в четверг вечером в Одессе на юге Украины и Кременчуге, расположенном в Полтавской области, сообщает украинское издание "Общественное Новости"."В Одессе был слышен взрыв, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Кроме того, по данным издания, взрыв раздался в Кременчуге, расположенном в Полтавской области.Ранее в четверг украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрыве в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщал о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской обалсти.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250320/vsu-2006329563.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Одесса, Кременчуг, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Одесская область
В Одесской и Полтавской областях прогремели взрывы

В Одессе и Кременчуге на Украине прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Взрывы раздались в четверг вечером в Одессе на юге Украины и Кременчуге, расположенном в Полтавской области, сообщает украинское издание "Общественное Новости".
Одессе был слышен взрыв, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Кроме того, по данным издания, взрыв раздался в Кременчуге, расположенном в Полтавской области.
Ранее в четверг украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрыве в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщал о серии взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской обалсти.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьОдессаКременчугДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраинаОдесская область
 
 
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