Выставку картин о России в японской технике откроют в Химках 21 марта
Выставку картин "О России с любовью" откроют в Химках в арт-галерее "МОСТ"
© Фото : Администрация городского округа ХимкиВыставку картин о России в японской технике откроют в Химках 21 марта
© Фото : Администрация городского округа Химки
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Художественную выставку откроют "О России с любовью" откроют в Химках в арт-галерее "МОСТ", на картинах будут изображены российские сюжеты, выполненные в японской технике, сообщает пресс-служба администрации округа.
Работы художников — это объединение культурных традиций России и японского изобразительного искусства. На картинах зритель увидит русские сюжеты, выполненные в традиционной тушевой живописи — суми-э и бокусайга. Первая техника выполняется особой тушью на рисовой бумаге с помощью специальных круглых и плоских кистей.
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Идея писать русские сюжеты в японской технике исходит от множества соприкосновений двух разных, но похожих культур. Страны объединяет тонкое чувство гармонии, любовь к природе, гостеприимство, любовь к чаю и многое другое. Работы представят мастера школы тушевой живописи, лауреаты и дипломанты международных выставок в России, Японии и Испании.
Также в арт-галере организуют выставку кукол в традиционных русских костюмах "Русская царевна". С вокальным номером для зрителей выступит лауреат международной выставки в Токио Марина Баженова. Кроме того, организаторы подготовили музыкальный номер с игрой на русских гуслях. В завершение мероприятия каждый гость получит подарок от организатора выставки.
Экспозиция будет открыта до 30 марта.