https://ria.ru/20250320/vystavka-2006183162.html

Выставку картин о России в японской технике откроют в Химках 21 марта

Выставку картин о России в японской технике откроют в Химках 21 марта - РИА Новости, 20.03.2025

Выставку картин о России в японской технике откроют в Химках 21 марта

Художественную выставку откроют "О России с любовью" откроют в Химках в арт-галерее "МОСТ", на картинах будут изображены российские сюжеты, выполненные в... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:31:00+03:00

2025-03-20T13:31:00+03:00

2025-03-20T13:31:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

япония

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Художественную выставку откроют "О России с любовью" откроют в Химках в арт-галерее "МОСТ", на картинах будут изображены российские сюжеты, выполненные в японской технике, сообщает пресс-служба администрации округа. Работы художников — это объединение культурных традиций России и японского изобразительного искусства. На картинах зритель увидит русские сюжеты, выполненные в традиционной тушевой живописи — суми-э и бокусайга. Первая техника выполняется особой тушью на рисовой бумаге с помощью специальных круглых и плоских кистей. Идея писать русские сюжеты в японской технике исходит от множества соприкосновений двух разных, но похожих культур. Страны объединяет тонкое чувство гармонии, любовь к природе, гостеприимство, любовь к чаю и многое другое. Работы представят мастера школы тушевой живописи, лауреаты и дипломанты международных выставок в России, Японии и Испании. Также в арт-галере организуют выставку кукол в традиционных русских костюмах "Русская царевна". С вокальным номером для зрителей выступит лауреат международной выставки в Токио Марина Баженова. Кроме того, организаторы подготовили музыкальный номер с игрой на русских гуслях. В завершение мероприятия каждый гость получит подарок от организатора выставки. Экспозиция будет открыта до 30 марта.

https://ria.ru/20250319/vystavka-2005964398.html

https://ria.ru/20250318/khimki-2005742023.html

химки (городской округ в московской области)

япония

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), япония