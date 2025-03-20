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Выставку картин о России в японской технике откроют в Химках 21 марта - РИА Новости, 20.03.2025
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13:31 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/vystavka-2006183162.html
Выставку картин о России в японской технике откроют в Химках 21 марта
Выставку картин о России в японской технике откроют в Химках 21 марта - РИА Новости, 20.03.2025
Выставку картин о России в японской технике откроют в Химках 21 марта
Художественную выставку откроют "О России с любовью" откроют в Химках в арт-галерее "МОСТ", на картинах будут изображены российские сюжеты, выполненные в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:31:00+03:00
2025-03-20T13:31:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
япония
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Художественную выставку откроют "О России с любовью" откроют в Химках в арт-галерее "МОСТ", на картинах будут изображены российские сюжеты, выполненные в японской технике, сообщает пресс-служба администрации округа. Работы художников — это объединение культурных традиций России и японского изобразительного искусства. На картинах зритель увидит русские сюжеты, выполненные в традиционной тушевой живописи — суми-э и бокусайга. Первая техника выполняется особой тушью на рисовой бумаге с помощью специальных круглых и плоских кистей. Идея писать русские сюжеты в японской технике исходит от множества соприкосновений двух разных, но похожих культур. Страны объединяет тонкое чувство гармонии, любовь к природе, гостеприимство, любовь к чаю и многое другое. Работы представят мастера школы тушевой живописи, лауреаты и дипломанты международных выставок в России, Японии и Испании. Также в арт-галере организуют выставку кукол в традиционных русских костюмах "Русская царевна". С вокальным номером для зрителей выступит лауреат международной выставки в Токио Марина Баженова. Кроме того, организаторы подготовили музыкальный номер с игрой на русских гуслях. В завершение мероприятия каждый гость получит подарок от организатора выставки. Экспозиция будет открыта до 30 марта.
https://ria.ru/20250319/vystavka-2005964398.html
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химки (городской округ в московской области)
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Артем Смирнов
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химки (городской округ в московской области), япония
Химки (городской округ в Московской области), Япония
Выставку картин о России в японской технике откроют в Химках 21 марта

Выставку картин "О России с любовью" откроют в Химках в арт-галерее "МОСТ"

© Фото : Администрация городского округа ХимкиВыставку картин о России в японской технике откроют в Химках 21 марта
Выставку картин о России в японской технике откроют в Химках 21 марта - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Администрация городского округа Химки
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Художественную выставку откроют "О России с любовью" откроют в Химках в арт-галерее "МОСТ", на картинах будут изображены российские сюжеты, выполненные в японской технике, сообщает пресс-служба администрации округа.
Работы художников — это объединение культурных традиций России и японского изобразительного искусства. На картинах зритель увидит русские сюжеты, выполненные в традиционной тушевой живописи — суми-э и бокусайга. Первая техника выполняется особой тушью на рисовой бумаге с помощью специальных круглых и плоских кистей.
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Идея писать русские сюжеты в японской технике исходит от множества соприкосновений двух разных, но похожих культур. Страны объединяет тонкое чувство гармонии, любовь к природе, гостеприимство, любовь к чаю и многое другое. Работы представят мастера школы тушевой живописи, лауреаты и дипломанты международных выставок в России, Японии и Испании.
Также в арт-галере организуют выставку кукол в традиционных русских костюмах "Русская царевна". С вокальным номером для зрителей выступит лауреат международной выставки в Токио Марина Баженова. Кроме того, организаторы подготовили музыкальный номер с игрой на русских гуслях. В завершение мероприятия каждый гость получит подарок от организатора выставки.
Экспозиция будет открыта до 30 марта.
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