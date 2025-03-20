https://ria.ru/20250320/vuzy-2006154755.html
Владимиров поручил помочь участникам СВО в поступлении в вузы Ставрополья
Владимиров поручил помочь участникам СВО в поступлении в вузы Ставрополья - РИА Новости, 20.03.2025
Владимиров поручил помочь участникам СВО в поступлении в вузы Ставрополья
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил упростить процесс получения высшего образования участниками специальной военной операции в рамках... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:54:00+03:00
2025-03-20T11:54:00+03:00
2025-03-20T11:54:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
сво
вузы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763068775_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_254522c634c271f177a4be995123eb33.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил упростить процесс получения высшего образования участниками специальной военной операции в рамках программы "Герои Ставрополья", сообщает пресс-служба правительства региона. Реализация кадрового проекта в крае стала одной из тем прямой линии. На ней прозвучало, что участие в программе невозможно без наличия высшего образования. Владимиров поставил задачу проработать возможность оплаты заочного обучения в вузах края для участников СВО. "Вместо обучения в университете люди пошли защищать родину. Это дорогого стоит и лишать их возможности получения высшего образования неправильно. Краевым Минтруда и Минобразования в ближайшее время необходимо проработать возможность оплаты заочного обучения в наших ведущих вузах за счет средств краевого бюджета", – приводит пресс-служба слова губернатора.
https://ria.ru/20250320/grant-2006146565.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763068775_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_352e2517f6388f195d36a14e822a618d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, сво, вузы
Ставропольский край, Владимир Владимиров, СВО, Вузы
Владимиров поручил помочь участникам СВО в поступлении в вузы Ставрополья
Владимиров поручил помочь участникам СВО поступить в ставропольские вузы