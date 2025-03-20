https://ria.ru/20250320/vuzy-2006154755.html

Владимиров поручил помочь участникам СВО в поступлении в вузы Ставрополья

Владимиров поручил помочь участникам СВО в поступлении в вузы Ставрополья - РИА Новости, 20.03.2025

Владимиров поручил помочь участникам СВО в поступлении в вузы Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил упростить процесс получения высшего образования участниками специальной военной операции в рамках... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:54:00+03:00

2025-03-20T11:54:00+03:00

2025-03-20T11:54:00+03:00

ставропольский край

владимир владимиров

сво

вузы

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил упростить процесс получения высшего образования участниками специальной военной операции в рамках программы "Герои Ставрополья", сообщает пресс-служба правительства региона. Реализация кадрового проекта в крае стала одной из тем прямой линии. На ней прозвучало, что участие в программе невозможно без наличия высшего образования. Владимиров поставил задачу проработать возможность оплаты заочного обучения в вузах края для участников СВО. "Вместо обучения в университете люди пошли защищать родину. Это дорогого стоит и лишать их возможности получения высшего образования неправильно. Краевым Минтруда и Минобразования в ближайшее время необходимо проработать возможность оплаты заочного обучения в наших ведущих вузах за счет средств краевого бюджета", – приводит пресс-служба слова губернатора.

https://ria.ru/20250320/grant-2006146565.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, сво, вузы