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Владимиров поручил помочь участникам СВО в поступлении в вузы Ставрополья - РИА Новости, 20.03.2025
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
11:54 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/vuzy-2006154755.html
Владимиров поручил помочь участникам СВО в поступлении в вузы Ставрополья
Владимиров поручил помочь участникам СВО в поступлении в вузы Ставрополья - РИА Новости, 20.03.2025
Владимиров поручил помочь участникам СВО в поступлении в вузы Ставрополья
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил упростить процесс получения высшего образования участниками специальной военной операции в рамках... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:54:00+03:00
2025-03-20T11:54:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
сво
вузы
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил упростить процесс получения высшего образования участниками специальной военной операции в рамках программы "Герои Ставрополья", сообщает пресс-служба правительства региона. Реализация кадрового проекта в крае стала одной из тем прямой линии. На ней прозвучало, что участие в программе невозможно без наличия высшего образования. Владимиров поставил задачу проработать возможность оплаты заочного обучения в вузах края для участников СВО. "Вместо обучения в университете люди пошли защищать родину. Это дорогого стоит и лишать их возможности получения высшего образования неправильно. Краевым Минтруда и Минобразования в ближайшее время необходимо проработать возможность оплаты заочного обучения в наших ведущих вузах за счет средств краевого бюджета", – приводит пресс-служба слова губернатора.
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владимир владимиров, сво, вузы
Ставропольский край, Владимир Владимиров, СВО, Вузы
Владимиров поручил помочь участникам СВО в поступлении в вузы Ставрополья

Владимиров поручил помочь участникам СВО поступить в ставропольские вузы

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил упростить процесс получения высшего образования участниками специальной военной операции в рамках программы "Герои Ставрополья", сообщает пресс-служба правительства региона.
Реализация кадрового проекта в крае стала одной из тем прямой линии. На ней прозвучало, что участие в программе невозможно без наличия высшего образования. Владимиров поставил задачу проработать возможность оплаты заочного обучения в вузах края для участников СВО.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Губернатор Ставрополья поручить выделить грант волонтерам СВО
Вчера, 11:25
"Вместо обучения в университете люди пошли защищать родину. Это дорогого стоит и лишать их возможности получения высшего образования неправильно. Краевым Минтруда и Минобразования в ближайшее время необходимо проработать возможность оплаты заочного обучения в наших ведущих вузах за счет средств краевого бюджета", – приводит пресс-служба слова губернатора.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировСВОВузы
 
 
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