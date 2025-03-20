https://ria.ru/20250320/vsu-2006329563.html

ВСУ увозили на Украину женщин и детей, сообщила жительница Курской области

ВСУ увозили на Украину женщин и детей, сообщила жительница Курской области - РИА Новости, 20.03.2025

ВСУ увозили на Украину женщин и детей, сообщила жительница Курской области

ВСУ, оккупировавшие Суджу в Курской области, готовы были эвакуировать на Украину лишь детей и женщин, рассказала местная жительница, больше полугода прожившая... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T22:13:00+03:00

2025-03-20T22:13:00+03:00

2025-03-20T22:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

курская область

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 20 мар – РИА Новости. ВСУ, оккупировавшие Суджу в Курской области, готовы были эвакуировать на Украину лишь детей и женщин, рассказала местная жительница, больше полугода прожившая под оккупацией украинских военных. "Шла агитация такая, если у вас родственники на Украине. Чтоб потом можно было переехать на Украину и так далее. Я попыталась выяснить подробнее… Одна мне сказала, что вывозят, мол, женщин с детьми, а старые сидите", - рассказала женщина. Показания женщины зафиксировали военные следователи СК РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.

https://ria.ru/20241219/svo-1990042516.html

украина

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)