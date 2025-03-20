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ВСУ увозили на Украину женщин и детей, сообщила жительница Курской области
ВСУ увозили на Украину женщин и детей, сообщила жительница Курской области - РИА Новости, 20.03.2025
ВСУ увозили на Украину женщин и детей, сообщила жительница Курской области
ВСУ, оккупировавшие Суджу в Курской области, готовы были эвакуировать на Украину лишь детей и женщин, рассказала местная жительница, больше полугода прожившая... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T22:13:00+03:00
2025-03-20T22:13:00+03:00
2025-03-20T22:13:00+03:00
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КУРСК, 20 мар – РИА Новости. ВСУ, оккупировавшие Суджу в Курской области, готовы были эвакуировать на Украину лишь детей и женщин, рассказала местная жительница, больше полугода прожившая под оккупацией украинских военных. "Шла агитация такая, если у вас родственники на Украине. Чтоб потом можно было переехать на Украину и так далее. Я попыталась выяснить подробнее… Одна мне сказала, что вывозят, мол, женщин с детьми, а старые сидите", - рассказала женщина. Показания женщины зафиксировали военные следователи СК РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ увозили на Украину женщин и детей, сообщила жительница Курской области
Жительница Курской области рассказала, что ВСУ увозили на Украину женщин и детей