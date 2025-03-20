Рейтинг@Mail.ru
ВСУ увозили на Украину женщин и детей, сообщила жительница Курской области - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/vsu-2006329563.html
ВСУ увозили на Украину женщин и детей, сообщила жительница Курской области
ВСУ увозили на Украину женщин и детей, сообщила жительница Курской области - РИА Новости, 20.03.2025
ВСУ увозили на Украину женщин и детей, сообщила жительница Курской области
ВСУ, оккупировавшие Суджу в Курской области, готовы были эвакуировать на Украину лишь детей и женщин, рассказала местная жительница, больше полугода прожившая... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T22:13:00+03:00
2025-03-20T22:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
курская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
КУРСК, 20 мар – РИА Новости. ВСУ, оккупировавшие Суджу в Курской области, готовы были эвакуировать на Украину лишь детей и женщин, рассказала местная жительница, больше полугода прожившая под оккупацией украинских военных. "Шла агитация такая, если у вас родственники на Украине. Чтоб потом можно было переехать на Украину и так далее. Я попыталась выяснить подробнее… Одна мне сказала, что вывозят, мол, женщин с детьми, а старые сидите", - рассказала женщина. Показания женщины зафиксировали военные следователи СК РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
https://ria.ru/20241219/svo-1990042516.html
украина
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ увозили на Украину женщин и детей, сообщила жительница Курской области

Жительница Курской области рассказала, что ВСУ увозили на Украину женщин и детей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 20 мар – РИА Новости. ВСУ, оккупировавшие Суджу в Курской области, готовы были эвакуировать на Украину лишь детей и женщин, рассказала местная жительница, больше полугода прожившая под оккупацией украинских военных.
«
"Шла агитация такая, если у вас родственники на Украине. Чтоб потом можно было переехать на Украину и так далее. Я попыталась выяснить подробнее… Одна мне сказала, что вывозят, мол, женщин с детьми, а старые сидите", - рассказала женщина.
Показания женщины зафиксировали военные следователи СК РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России.
Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Жительница Суджи рассказала, почему была вынуждена уехать на Украину
19 декабря 2024, 08:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала