https://ria.ru/20250320/vsu-2006222118.html

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 20.03.2025

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска трижды за три часа обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:12:00+03:00

2025-03-20T15:12:00+03:00

2025-03-20T15:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Украинские войска трижды за три часа обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155-мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 13.40 и 13.50 мск этот район вновь подвергся обстрелу, выпущено еще пять таких же снарядов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250319/gorlovka-2006079994.html

https://ria.ru/20250316/postradavshie-2005380708.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато