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ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в Курской области - РИА Новости, 20.03.2025
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 240 военнослужащих, танк, БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:35:00+03:00
2025-03-20T13:35:00+03:00
2025-03-20T13:41:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 240 военнослужащих, танк, БМП, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета и два пункта управления БПЛА", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 68880 военнослужащих, 399 танков, 321 боевую машину пехоты, 289 бронетранспортеров, 2206 боевых бронированных машин.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 250 военнослужащих и танк в Курской области