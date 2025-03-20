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ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в Курской области - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 20.03.2025 (обновлено: 13:41 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/vsu-2006184468.html
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в Курской области - РИА Новости, 20.03.2025
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 240 военнослужащих, танк, БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:35:00+03:00
2025-03-20T13:41:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 240 военнослужащих, танк, БМП, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета и два пункта управления БПЛА", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 68880 военнослужащих, 399 танков, 321 боевую машину пехоты, 289 бронетранспортеров, 2206 боевых бронированных машин.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 250 военнослужащих и танк в Курской области

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 240 военнослужащих, танк, БМП, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета и два пункта управления БПЛА", - говорится в сводке министерства.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
1 из 1
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
1 из 1
По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 68880 военнослужащих, 399 танков, 321 боевую машину пехоты, 289 бронетранспортеров, 2206 боевых бронированных машин.
Путин: Наши войска завершают разгром группировки войск противника в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
ВС России завершают разгром противника в Курской области, заявил Путин
19 марта, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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