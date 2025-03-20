https://ria.ru/20250320/vsu-2006184468.html

ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в Курской области - РИА Новости, 20.03.2025

ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в Курской области

ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 240 военнослужащих, танк, БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:35:00+03:00

2025-03-20T13:35:00+03:00

2025-03-20T13:41:00+03:00

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 240 военнослужащих, танк, БМП, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета и два пункта управления БПЛА", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 68880 военнослужащих, 399 танков, 321 боевую машину пехоты, 289 бронетранспортеров, 2206 боевых бронированных машин.

https://ria.ru/20250319/putin-2005971037.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)