https://ria.ru/20250320/vsu-2006165879.html

ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне действий "Юга"

ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 20.03.2025

ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне действий "Юга"

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:39:00+03:00

2025-03-20T12:39:00+03:00

2025-03-20T12:43:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

северск

славянск

часов яр

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c48b144e746a4823a88399afe199edc4.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Славянск, Часов Яр, Константиновка, Иванополье и Щербиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250320/tekhnika-2006135077.html

россия

северск

славянск

часов яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, северск, славянск, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)