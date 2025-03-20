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ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне действий "Юга"
ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 20.03.2025
ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:39:00+03:00
2025-03-20T12:39:00+03:00
2025-03-20T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Славянск, Часов Яр, Константиновка, Иванополье и Щербиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250320/tekhnika-2006135077.html
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россия, северск, славянск, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Северск, Славянск, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих в зоне действий "Юга"
МО: подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи