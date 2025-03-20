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ВСУ за стуки потеряли более 240 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 20.03.2025 (обновлено: 12:44 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/vsu-2006164902.html
ВСУ за стуки потеряли более 240 военных в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ за стуки потеряли более 240 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 20.03.2025
ВСУ за стуки потеряли более 240 военных в зоне действий группировки "Запад"
Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, потери противника составили более... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:37:00+03:00
2025-03-20T12:44:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, потери противника составили более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тищенковка, Кондрашовка, Купянск, Новосергеевка и Катериновка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили более 240 военнослужащих, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250320/tekhnika-2006135077.html
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за стуки потеряли более 240 военных в зоне действий группировки "Запад"

МО: подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение

© Getty Images / AnadoluУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Getty Images / Anadolu
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, потери противника составили более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тищенковка, Кондрашовка, Купянск, Новосергеевка и Катериновка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили более 240 военнослужащих, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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Военные уничтожили технику ВСУ при попытке подойти к границе России
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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