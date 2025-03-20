https://ria.ru/20250320/vsu-2006164902.html

ВСУ за стуки потеряли более 240 военных в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ за стуки потеряли более 240 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 20.03.2025

ВСУ за стуки потеряли более 240 военных в зоне действий группировки "Запад"

Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, потери противника составили более... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:37:00+03:00

2025-03-20T12:37:00+03:00

2025-03-20T12:44:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, потери противника составили более 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тищенковка, Кондрашовка, Купянск, Новосергеевка и Катериновка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили более 240 военнослужащих, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250320/tekhnika-2006135077.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)