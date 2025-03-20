https://ria.ru/20250320/vospitanie-2006300119.html

Якутия выступила с инициативой принятия закона о патриотическом воспитании

Якутия выступила с инициативой принятия закона о патриотическом воспитании - РИА Новости, 20.03.2025

Якутия выступила с инициативой принятия закона о патриотическом воспитании

Якутия на выездном заседании комитета Госдумы выступила с инициативой принятия федерального закона о патриотическом воспитании, сообщает глава республики Айсен... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T19:32:00+03:00

2025-03-20T19:32:00+03:00

2025-03-20T19:32:00+03:00

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 20 мар - РИА Новости. Якутия на выездном заседании комитета Госдумы выступила с инициативой принятия федерального закона о патриотическом воспитании, сообщает глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Глава республики рассказал, что в четверг в Якутии состоялось выездное заседание комитета Государственной думы РФ по молодежной политике, где обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи. "Якутия выступила с инициативой принятия федерального закона о патриотическом воспитании, который поможет создать единую систему координации, закрепить цели и принципы работы, определить ответственность органов власти. Этот закон станет важным шагом в повышении эффективности патриотического воспитания на федеральном уровне. В Якутии уже действуют центры "Авангард" и "Воин", движение "Юнармия", а также создается Центр "Патриот", который станет главным местом для молодежных проектов. Кроме того, скоро начнет работу кадровая программа "Якутия - земля героев", - отметил Николаев. По его словам, председатель комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев высоко оценил работу республики и поддержал региональные проекты, в том числе молодёжный фестиваль "Муус Устар". Очный этап пятого молодежного фестиваля "Муус Устар" стартовал в Якутске 17 марта, для участия в финале в городе соберутся почти 3 тысячи участников со всех районов республики. "Муус Устар" проводится в Якутии с 2021 года. Фестиваль направлен на выявление, поддержку и продвижение молодых талантов республики в различных сферах, продвижение идей добровольчества, здорового образа жизни.

https://ria.ru/20250220/yakutiya-2000586925.html

https://ria.ru/20250221/glava-2000784674.html

россия

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россия, айсен николаев, республика саха (якутия)