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Якутия выступила с инициативой принятия закона о патриотическом воспитании
Якутия выступила с инициативой принятия закона о патриотическом воспитании - РИА Новости, 20.03.2025
Якутия выступила с инициативой принятия закона о патриотическом воспитании
Якутия на выездном заседании комитета Госдумы выступила с инициативой принятия федерального закона о патриотическом воспитании, сообщает глава республики Айсен... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:32:00+03:00
2025-03-20T19:32:00+03:00
2025-03-20T19:32:00+03:00
республика саха (якутия)
россия
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 20 мар - РИА Новости. Якутия на выездном заседании комитета Госдумы выступила с инициативой принятия федерального закона о патриотическом воспитании, сообщает глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Глава республики рассказал, что в четверг в Якутии состоялось выездное заседание комитета Государственной думы РФ по молодежной политике, где обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи. "Якутия выступила с инициативой принятия федерального закона о патриотическом воспитании, который поможет создать единую систему координации, закрепить цели и принципы работы, определить ответственность органов власти. Этот закон станет важным шагом в повышении эффективности патриотического воспитания на федеральном уровне. В Якутии уже действуют центры "Авангард" и "Воин", движение "Юнармия", а также создается Центр "Патриот", который станет главным местом для молодежных проектов. Кроме того, скоро начнет работу кадровая программа "Якутия - земля героев", - отметил Николаев. По его словам, председатель комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев высоко оценил работу республики и поддержал региональные проекты, в том числе молодёжный фестиваль "Муус Устар". Очный этап пятого молодежного фестиваля "Муус Устар" стартовал в Якутске 17 марта, для участия в финале в городе соберутся почти 3 тысячи участников со всех районов республики. "Муус Устар" проводится в Якутии с 2021 года. Фестиваль направлен на выявление, поддержку и продвижение молодых талантов республики в различных сферах, продвижение идей добровольчества, здорового образа жизни.
https://ria.ru/20250220/yakutiya-2000586925.html
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россия, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 20 мар - РИА Новости. Якутия на выездном заседании комитета Госдумы выступила с инициативой принятия федерального закона о патриотическом воспитании, сообщает глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
Глава республики рассказал, что в четверг в Якутии состоялось выездное заседание комитета Государственной думы РФ по молодежной политике, где обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи.
"Якутия выступила с инициативой принятия федерального закона о патриотическом воспитании, который поможет создать единую систему координации, закрепить цели и принципы работы, определить ответственность органов власти. Этот закон станет важным шагом в повышении эффективности патриотического воспитания на федеральном уровне. В Якутии уже действуют центры "Авангард" и "Воин", движение "Юнармия", а также создается Центр "Патриот", который станет главным местом для молодежных проектов. Кроме того, скоро начнет работу кадровая программа "Якутия - земля героев", - отметил Николаев.
По его словам, председатель комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев высоко оценил работу республики и поддержал региональные проекты, в том числе молодёжный фестиваль "Муус Устар".
Очный этап пятого молодежного фестиваля "Муус Устар" стартовал в Якутске 17 марта, для участия в финале в городе соберутся почти 3 тысячи участников со всех районов республики.
"Муус Устар" проводится в Якутии с 2021 года. Фестиваль направлен на выявление, поддержку и продвижение молодых талантов республики в различных сферах, продвижение идей добровольчества, здорового образа жизни.