https://ria.ru/20250320/voloshin-2006122680.html
Проект о статусе ветерана для военкоров скоро направят в правительство
Проект о статусе ветерана для военкоров скоро направят в правительство - РИА Новости, 20.03.2025
Проект о статусе ветерана для военкоров скоро направят в правительство
Законопроект о предоставлении военным корреспондентам статуса ветерана боевых действий планируется направить на будущей неделе на отзыв в кабмин, сообщил РИА... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T09:45:00+03:00
2025-03-20T09:45:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Законопроект о предоставлении военным корреспондентам статуса ветерана боевых действий планируется направить на будущей неделе на отзыв в кабмин, сообщил РИА Новости сенатор от ДНР, автор проекта Александр Волошин."Мной подготовлено законодательное предложение о предоставлении военкорам статуса ветерана боевых действий. Предлагается дополнить федеральный закон "О ветеранах" соответствующей статьей о сотрудниках средств массовой информации, официально зарегистрированных на территории Российской Федерации, которые освещают боевые действия в рамках поручения редакции в особых условиях", - сказал Волошин.Он отметил, что на будущей неделе планирует "направить документ на отзыв в правительство РФ"."Согласно предложенной инициативе, статус ветерана боевых действий и, соответственно, положенные меры социальной поддержки, смогут получить журналисты, работавшие в зоне проведения спецоперации, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, в зонах контртеррористической операции, а также на территории, где введено военное положение", - сказал Волошин.Сенатор добавил, что в настоящее время федеральным законом "О средствах массовой информации" сотрудникам СМИ, работающим в горячих точках, установлена компенсация. Она выплачивается исключительно в случае причинения вреда здоровью или смерти за счет средств редакции.
https://ria.ru/20250306/putin-2003482591.html
https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2004023703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
Проект о статусе ветерана для военкоров скоро направят в правительство
Волошин: проект о статусе ветерана для военкоров направят в правительство
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Законопроект о предоставлении военным корреспондентам статуса ветерана боевых действий планируется направить на будущей неделе на отзыв в кабмин, сообщил РИА Новости сенатор от ДНР, автор проекта Александр Волошин.
"Мной подготовлено законодательное предложение о предоставлении военкорам статуса ветерана боевых действий. Предлагается дополнить федеральный закон "О ветеранах" соответствующей статьей о сотрудниках средств массовой информации, официально зарегистрированных на территории Российской Федерации, которые освещают боевые действия в рамках поручения редакции в особых условиях", - сказал Волошин
.
Он отметил, что на будущей неделе планирует "направить документ на отзыв в правительство РФ".
"Согласно предложенной инициативе, статус ветерана боевых действий и, соответственно, положенные меры социальной поддержки, смогут получить журналисты, работавшие в зоне проведения спецоперации, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, в зонах контртеррористической операции, а также на территории, где введено военное положение", - сказал Волошин.
Сенатор добавил, что в настоящее время федеральным законом "О средствах массовой информации" сотрудникам СМИ, работающим в горячих точках, установлена компенсация. Она выплачивается исключительно в случае причинения вреда здоровью или смерти за счет средств редакции.