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ВКонтакте упростит процесс верификации - РИА Новости, 20.03.2025
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13:40 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/vkontakte-2006181977.html
ВКонтакте упростит процесс верификации
ВКонтакте упростит процесс верификации - РИА Новости, 20.03.2025
ВКонтакте упростит процесс верификации
ВКонтакте готовит упрощение верификации — теперь получить синюю галочку будет проще. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:40:00+03:00
2025-03-20T13:40:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. ВКонтакте готовит упрощение верификации — теперь получить синюю галочку будет проще.Одно из ожидаемых изменений — возможность подавать заявку на верификацию не только владельцу паблика, но и официальному представителю. Также на первом этапе планируется смягчение условий: верификацию смогут получить сообщества и профили с аудиторией от 5 000 подписчиков, публикующие минимум одну единицу контента за 30 дней — статью, видео, клип, пост или историю."Обновление правил верификации — результат постоянного развития продукта и анализа пожеланий авторов. Наша цель — сделать так, чтобы создатели оригинального контента могли без лишних формальностей подтвердить подлинность и выделиться среди множества сообществ", — отметила директор по продукту "Сообщества и опыт автора" ВКонтакте Вера Советкина.Следующим шагом ВКонтакте планирует расширить продуктовую ценность верификации, например учитывать её наличие в работе алгоритмов машинного обучения в ленте и поиске. Кроме того, рассматриваются обновления в позиционировании и визуальном оформлении верификации. Для этого соцсеть анализирует текущие критерии и привлекает к обсуждению экспертов и администраторов сообществ.Потенциальные изменения могут вступить в силу в первом полугодии 2025 года. Окончательные параметры и сроки реализации будут объявлены дополнительно.
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ВКонтакте упростит процесс верификации

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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. ВКонтакте готовит упрощение верификации — теперь получить синюю галочку будет проще.
Одно из ожидаемых изменений — возможность подавать заявку на верификацию не только владельцу паблика, но и официальному представителю. Также на первом этапе планируется смягчение условий: верификацию смогут получить сообщества и профили с аудиторией от 5 000 подписчиков, публикующие минимум одну единицу контента за 30 дней — статью, видео, клип, пост или историю.
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"Обновление правил верификации — результат постоянного развития продукта и анализа пожеланий авторов. Наша цель — сделать так, чтобы создатели оригинального контента могли без лишних формальностей подтвердить подлинность и выделиться среди множества сообществ", — отметила директор по продукту "Сообщества и опыт автора" ВКонтакте Вера Советкина.
Следующим шагом ВКонтакте планирует расширить продуктовую ценность верификации, например учитывать её наличие в работе алгоритмов машинного обучения в ленте и поиске. Кроме того, рассматриваются обновления в позиционировании и визуальном оформлении верификации. Для этого соцсеть анализирует текущие критерии и привлекает к обсуждению экспертов и администраторов сообществ.
Потенциальные изменения могут вступить в силу в первом полугодии 2025 года. Окончательные параметры и сроки реализации будут объявлены дополнительно.
 
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