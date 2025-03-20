https://ria.ru/20250320/vich-2006233098.html

Иностранцев, прибывших в новые регионы России, обязали сдать тест на ВИЧ

Иностранцев, прибывших в новые регионы России, обязали сдать тест на ВИЧ - РИА Новости, 20.03.2025

Иностранцев, прибывших в новые регионы России, обязали сдать тест на ВИЧ

Иностранцы, приехавшие в новые регионы, должны будут до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и наркозависимости, следует из указа президента Владимира Путина,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:00:00+03:00

2025-03-20T16:00:00+03:00

2025-03-20T18:22:00+03:00

здоровье - общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

запорожская область

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804221617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff75208fa7431b748fe3d87b4b93d698.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Иностранцы, приехавшие в новые регионы, должны будут до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и наркозависимости, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Иностранные граждане и лица без гражданства, которые прибыли до дня вступления в силу настоящего указа на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, <…> обязаны до 10 июня 2025 года включительно пройти медицинское освидетельствование и представить в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача <…> и сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЦ-инфекции)", — говорится в документе.Помимо документа об отсутствии ВИЧ-инфекции, иностранцам потребуется также сертификат об отсутствии у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Согласно перечню Минздрава, это туберкулез, лепра и сифилис.Речь идет о тех мигрантах, которые приехали в новые регионы на срок более 90 дней в целях, не связанных с трудовой деятельностью, либо по работе, и не прошли медицинское освидетельствование ранее. Указ также обязал граждан Украины, находящихся в России без законных оснований, выехать из страны до 10 сентября или легализоваться.Сейчас, согласно закону, основанием для пребывания иностранцев в России является вид на жительство или разрешение на временное пребывание. Срок временного пребывания определяется сроком визы (если она бессрочна — 90 или 180 сутками), но может быть продлен при выдаче разрешения на работу (патента).

https://ria.ru/20250320/ukraintsy-2006224734.html

https://ria.ru/20250319/inostrantsy-2005986600.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, запорожская область, херсонская область