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Иностранцев, прибывших в новые регионы России, обязали сдать тест на ВИЧ - РИА Новости, 20.03.2025
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16:00 20.03.2025 (обновлено: 18:22 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/vich-2006233098.html
Иностранцев, прибывших в новые регионы России, обязали сдать тест на ВИЧ
Иностранцев, прибывших в новые регионы России, обязали сдать тест на ВИЧ - РИА Новости, 20.03.2025
Иностранцев, прибывших в новые регионы России, обязали сдать тест на ВИЧ
Иностранцы, приехавшие в новые регионы, должны будут до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и наркозависимости, следует из указа президента Владимира Путина,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:00:00+03:00
2025-03-20T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Иностранцы, приехавшие в новые регионы, должны будут до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и наркозависимости, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Иностранные граждане и лица без гражданства, которые прибыли до дня вступления в силу настоящего указа на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, &lt;…&gt; обязаны до 10 июня 2025 года включительно пройти медицинское освидетельствование и представить в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача &lt;…&gt; и сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЦ-инфекции)", — говорится в документе.Помимо документа об отсутствии ВИЧ-инфекции, иностранцам потребуется также сертификат об отсутствии у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Согласно перечню Минздрава, это туберкулез, лепра и сифилис.Речь идет о тех мигрантах, которые приехали в новые регионы на срок более 90 дней в целях, не связанных с трудовой деятельностью, либо по работе, и не прошли медицинское освидетельствование ранее. Указ также обязал граждан Украины, находящихся в России без законных оснований, выехать из страны до 10 сентября или легализоваться.Сейчас, согласно закону, основанием для пребывания иностранцев в России является вид на жительство или разрешение на временное пребывание. Срок временного пребывания определяется сроком визы (если она бессрочна — 90 или 180 сутками), но может быть продлен при выдаче разрешения на работу (патента).
https://ria.ru/20250320/ukraintsy-2006224734.html
https://ria.ru/20250319/inostrantsy-2005986600.html
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здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, запорожская область, херсонская область
Здоровье - Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Запорожская область, Херсонская область
Иностранцев, прибывших в новые регионы России, обязали сдать тест на ВИЧ

Иностранцев, прибывших в новые регионы, обязали сдать тест на ВИЧ до 10 июня

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник производит экспресс-анализ крови на ВИЧ
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови на ВИЧ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник производит экспресс-анализ крови на ВИЧ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Иностранцы, приехавшие в новые регионы, должны будут до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и наркозависимости, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Иностранные граждане и лица без гражданства, которые прибыли до дня вступления в силу настоящего указа на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, <…> обязаны до 10 июня 2025 года включительно пройти медицинское освидетельствование и представить в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача <…> и сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЦ-инфекции)", — говорится в документе.
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Помимо документа об отсутствии ВИЧ-инфекции, иностранцам потребуется также сертификат об отсутствии у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Согласно перечню Минздрава, это туберкулез, лепра и сифилис.
Речь идет о тех мигрантах, которые приехали в новые регионы на срок более 90 дней в целях, не связанных с трудовой деятельностью, либо по работе, и не прошли медицинское освидетельствование ранее.
Указ также обязал граждан Украины, находящихся в России без законных оснований, выехать из страны до 10 сентября или легализоваться.
Сейчас, согласно закону, основанием для пребывания иностранцев в России является вид на жительство или разрешение на временное пребывание. Срок временного пребывания определяется сроком визы (если она бессрочна — 90 или 180 сутками), но может быть продлен при выдаче разрешения на работу (патента).
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