https://ria.ru/20250320/veterany-2006321579.html

Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам ВОВ

Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам ВОВ - РИА Новости, 20.03.2025

Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам ВОВ

Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы, следует из постановления, подписанного... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T21:08:00+03:00

2025-03-20T21:08:00+03:00

2025-03-20T22:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

ленинград

михаил мишустин

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным."Утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", — говорится в документе.Согласно постановлению, ветераны получат деньги в апреле-мае. Выплату начислят автоматически, за исключением случаев, когда у властей нет необходимых документов. Тогда выплата будет осуществляться на основании заявления и представления документов, подтверждающих правовой статус ветерана.Тем ветеранам, кто имеет право получить выплату по нескольким основаниям, начислят ту, которая больше.В середине января указ о выплате ветеранам подписал президент Владимир Путин. Фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений, работники авиабаз получат по 80 тысяч рублей, а труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники концлагерей — по 55 тысяч.Выплата положена также гражданам России, проживающим в Эстонии, Литве, Латвии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.По информации министра обороны Андрея Белоусова, в России сейчас осталось около семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

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80-летие победы в великой отечественной войне, общество, россия, ленинград, михаил мишустин, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)