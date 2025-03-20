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Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам ВОВ - РИА Новости, 20.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:08 20.03.2025 (обновлено: 22:12 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/veterany-2006321579.html
Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам ВОВ
Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам ВОВ - РИА Новости, 20.03.2025
Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам ВОВ
Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы, следует из постановления, подписанного... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T21:08:00+03:00
2025-03-20T22:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
ленинград
михаил мишустин
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным."Утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", — говорится в документе.Согласно постановлению, ветераны получат деньги в апреле-мае. Выплату начислят автоматически, за исключением случаев, когда у властей нет необходимых документов. Тогда выплата будет осуществляться на основании заявления и представления документов, подтверждающих правовой статус ветерана.Тем ветеранам, кто имеет право получить выплату по нескольким основаниям, начислят ту, которая больше.В середине января указ о выплате ветеранам подписал президент Владимир Путин. Фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений, работники авиабаз получат по 80 тысяч рублей, а труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники концлагерей — по 55 тысяч.Выплата положена также гражданам России, проживающим в Эстонии, Литве, Латвии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.По информации министра обороны Андрея Белоусова, в России сейчас осталось около семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.
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80-летие победы в великой отечественной войне, общество, россия, ленинград, михаил мишустин, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Ленинград, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945)
Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам ВОВ

Кабмин утвердил правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«
"Утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", — говорится в документе.
Согласно постановлению, ветераны получат деньги в апреле-мае. Выплату начислят автоматически, за исключением случаев, когда у властей нет необходимых документов. Тогда выплата будет осуществляться на основании заявления и представления документов, подтверждающих правовой статус ветерана.
Тем ветеранам, кто имеет право получить выплату по нескольким основаниям, начислят ту, которая больше.
В середине января указ о выплате ветеранам подписал президент Владимир Путин. Фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений, работники авиабаз получат по 80 тысяч рублей, а труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники концлагерей — по 55 тысяч.
Выплата положена также гражданам России, проживающим в Эстонии, Литве, Латвии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
По информации министра обороны Андрея Белоусова, в России сейчас осталось около семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияЛенинградМихаил МишустинВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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