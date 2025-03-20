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"Не о чем говорить". Зеленский высказался о нейтральном статусе Украины
"Не о чем говорить". Зеленский высказался о нейтральном статусе Украины - РИА Новости, 20.03.2025
"Не о чем говорить". Зеленский высказался о нейтральном статусе Украины
Владимир Зеленский, говоря о готовности Украины к нейтральному статусу, заявил, что страну не берут в НАТО. Его слова приводит "Страна.ua". РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T18:24:00+03:00
2025-03-20T18:24:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский, говоря о готовности Украины к нейтральному статусу, заявил, что страну не берут в НАТО. Его слова приводит "Страна.ua"."Относительно нейтральности. Если это был вопрос про НАТО, то я всегда говорил — к сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить", — сказал он.Глава киевского режима подчеркнул, что США как лидер альянса не желают поддерживать вступление в него Украины.На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Bloomberg подтвердил, что президент США Дональд Трамп снял с повестки вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление Украины в блок в ускоренном порядке. При этом тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.
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в мире, украина, нато, владимир зеленский
В мире, Украина, НАТО, Владимир Зеленский
"Не о чем говорить". Зеленский высказался о нейтральном статусе Украины
Зеленский признал, что Украину не хотят видеть в НАТО