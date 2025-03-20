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Венгрия заблокирует переговоры об интеграции Украины на саммите ЕС - РИА Новости, 20.03.2025
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01:57 20.03.2025 (обновлено: 03:35 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006091952.html
Венгрия заблокирует переговоры об интеграции Украины на саммите ЕС
Венгрия заблокирует переговоры об интеграции Украины на саммите ЕС - РИА Новости, 20.03.2025
Венгрия заблокирует переговоры об интеграции Украины на саммите ЕС
Венгрия на саммите ЕС выступит против приема Украины в сообщество, и до результатов общевенгерского опроса о приеме Киева в Союз переговоры об этом проводить... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T01:57:00+03:00
2025-03-20T03:35:00+03:00
в мире
венгрия
украина
киев
виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 19 мар — РИА Новости. Венгрия на саммите ЕС выступит против приема Украины в сообщество, и до результатов общевенгерского опроса о приеме Киева в Союз переговоры об этом проводить нельзя, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан."Если состоится членство Украины в ЕС, чего я бы не советовал, и я прошу венгров вместе воспрепятствовать этому, тогда появится еще один чек, который нам придется платить каждый год", — сказал глава венгерского правительства в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.По его словам, вступление Киева в ЕС обойдется каждой венгерской семье в 500 тысяч форинтов (Более 1200 евро. — Прим. ред.). &quot;В Евросоюз можно принимать новые страны, если это поддержат все государства-члены. А мы это не поддерживаем. И я заблокирую соответствующие предложения&quot;, — пообещал венгерский премьер.Он добавил, что в стране сейчас проходит референдум о приеме постсоветской республики в Евросоюз и призвал европейских лидеров "даже не пытаться сформировать позицию" до того, как "станет известно мнение венгров".Также Орбан выступил против общего кредита ЕС для перевооружения Европы. По его словам, Будапешт выступает за создание общего фонда, куда каждая страна будет вносить деньги из бюджета."Вопрос в том, откуда возьмутся деньги (На перевооружение Европы. — Прим. ред.): наше предложение заключается в том, чтобы каждый вложил необходимые деньги из своей казны. Мы не должны доставать необходимые ресурсы за счет совместных кредитов Евросоюза. Мы не хотим ни с кем ввязываться в совместный долг", — сказал политик.Глава венгерского правительства уточнил, что Будапешт готов внести средства в такой фонд, поскольку "бюждет на это способен."Орбан после саммита ЕС 6 марта сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что, по его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Национальные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.Венгерский премьер ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250317/vengriya-2005532194.html
https://ria.ru/20250315/orban-2005172118.html
https://ria.ru/20250314/es-2004945328.html
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в мире, венгрия, украина, киев, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Евросоюз

Венгрия заблокирует переговоры об интеграции Украины на саммите ЕС

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 мар — РИА Новости. Венгрия на саммите ЕС выступит против приема Украины в сообщество, и до результатов общевенгерского опроса о приеме Киева в Союз переговоры об этом проводить нельзя, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Если состоится членство Украины в ЕС, чего я бы не советовал, и я прошу венгров вместе воспрепятствовать этому, тогда появится еще один чек, который нам придется платить каждый год", — сказал глава венгерского правительства в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Венгрия выдвинула Украине ультиматум по членству в ЕС
17 марта, 16:48
По его словам, вступление Киева в ЕС обойдется каждой венгерской семье в 500 тысяч форинтов (Более 1200 евро. — Прим. ред.).
«

"В Евросоюз можно принимать новые страны, если это поддержат все государства-члены. А мы это не поддерживаем. И я заблокирую соответствующие предложения", — пообещал венгерский премьер.

Он добавил, что в стране сейчас проходит референдум о приеме постсоветской республики в Евросоюз и призвал европейских лидеров "даже не пытаться сформировать позицию" до того, как "станет известно мнение венгров".
Также Орбан выступил против общего кредита ЕС для перевооружения Европы. По его словам, Будапешт выступает за создание общего фонда, куда каждая страна будет вносить деньги из бюджета.
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"Вопрос в том, откуда возьмутся деньги (На перевооружение Европы. — Прим. ред.): наше предложение заключается в том, чтобы каждый вложил необходимые деньги из своей казны. Мы не должны доставать необходимые ресурсы за счет совместных кредитов Евросоюза. Мы не хотим ни с кем ввязываться в совместный долг", — сказал политик.
Глава венгерского правительства уточнил, что Будапешт готов внести средства в такой фонд, поскольку "бюждет на это способен."
Орбан после саммита ЕС 6 марта сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что, по его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Национальные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Венгерский премьер ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В ЕС обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса, пишет FT
14 марта, 11:45
 
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