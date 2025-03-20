Венгрия заблокирует переговоры об интеграции Украины на саммите ЕС
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 мар — РИА Новости. Венгрия на саммите ЕС выступит против приема Украины в сообщество, и до результатов общевенгерского опроса о приеме Киева в Союз переговоры об этом проводить нельзя, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
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По его словам, вступление Киева в ЕС обойдется каждой венгерской семье в 500 тысяч форинтов (Более 1200 евро. — Прим. ред.).
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"В Евросоюз можно принимать новые страны, если это поддержат все государства-члены. А мы это не поддерживаем. И я заблокирую соответствующие предложения", — пообещал венгерский премьер.
Он добавил, что в стране сейчас проходит референдум о приеме постсоветской республики в Евросоюз и призвал европейских лидеров "даже не пытаться сформировать позицию" до того, как "станет известно мнение венгров".
"Вопрос в том, откуда возьмутся деньги (На перевооружение Европы. — Прим. ред.): наше предложение заключается в том, чтобы каждый вложил необходимые деньги из своей казны. Мы не должны доставать необходимые ресурсы за счет совместных кредитов Евросоюза. Мы не хотим ни с кем ввязываться в совместный долг", — сказал политик.
Глава венгерского правительства уточнил, что Будапешт готов внести средства в такой фонд, поскольку "бюждет на это способен."
Орбан после саммита ЕС 6 марта сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что, по его мнению, сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. Национальные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Венгерский премьер ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
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