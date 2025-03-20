https://ria.ru/20250320/uchastniki-2006202065.html

Кировские участники СВО смогут путешествовать на льготных условиях

Кировские участники СВО смогут путешествовать на льготных условиях - РИА Новости, 20.03.2025

Кировские участники СВО смогут путешествовать на льготных условиях

Участники СВО из Кировской области смогут путешествовать на льготных условиях, получая скидки в отелях России, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:36:00+03:00

2025-03-20T14:36:00+03:00

2025-03-20T14:36:00+03:00

кировская область

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сво

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Участники СВО из Кировской области смогут путешествовать на льготных условиях, получая скидки в отелях России, сообщает пресс-служба правительства региона. Договоренность о содействии участникам СВО из Кировской области и их семьям в организации путешествий по России достигнута делегацией региона с президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексеем Волковым на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве. "Согласно договоренности кировчанам — участникам и ветеранам СВО и их семьям — будут предоставляться льготные условия при размещении в отелях, которые являются партнерами ОСИГ. У Общенационального союза индустрии гостеприимства сложилось партнерство с более чем 300 отелями России, а также другими объектами сферы гостеприимства, туроператорами. Все они готовы предоставлять скидки участникам СВО из Кировской области", - говорится в сообщении. Как отметил заместитель председателя правительства Кировской области Евгений Габсаматов, регион первым в России вышел с такой инициативой. "Именно Кировская область станет участником этого пилотного проекта. Важно обеспечивать бойцам и ветеранам СВО не только максимально комфортные условия жизни в регионе, но и организовывать для людей, посвятивших себя защите Родины, достойный отдых", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства региона. Как рассказал руководитель Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов, согласно проекту, участники СВО из Кировской области, отправляясь в путешествие по регионам России, могут направить информацию об этом на почту Info@oсig.ru — ОСИГ рассмотрит каждое обращение и в индивидуальном порядке предложит лучшие варианты отдыха в любой точке страны.

https://ria.ru/20250130/gubernator-1996271064.html

https://ria.ru/20250220/dispanserizatsiya-2000515306.html

кировская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кировская область, россия, сво