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Кировские участники СВО смогут путешествовать на льготных условиях - РИА Новости, 20.03.2025
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14:36 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/uchastniki-2006202065.html
Кировские участники СВО смогут путешествовать на льготных условиях
Кировские участники СВО смогут путешествовать на льготных условиях - РИА Новости, 20.03.2025
Кировские участники СВО смогут путешествовать на льготных условиях
Участники СВО из Кировской области смогут путешествовать на льготных условиях, получая скидки в отелях России, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:36:00+03:00
2025-03-20T14:36:00+03:00
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Участники СВО из Кировской области смогут путешествовать на льготных условиях, получая скидки в отелях России, сообщает пресс-служба правительства региона. Договоренность о содействии участникам СВО из Кировской области и их семьям в организации путешествий по России достигнута делегацией региона с президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексеем Волковым на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве. "Согласно договоренности кировчанам — участникам и ветеранам СВО и их семьям — будут предоставляться льготные условия при размещении в отелях, которые являются партнерами ОСИГ. У Общенационального союза индустрии гостеприимства сложилось партнерство с более чем 300 отелями России, а также другими объектами сферы гостеприимства, туроператорами. Все они готовы предоставлять скидки участникам СВО из Кировской области", - говорится в сообщении. Как отметил заместитель председателя правительства Кировской области Евгений Габсаматов, регион первым в России вышел с такой инициативой. "Именно Кировская область станет участником этого пилотного проекта. Важно обеспечивать бойцам и ветеранам СВО не только максимально комфортные условия жизни в регионе, но и организовывать для людей, посвятивших себя защите Родины, достойный отдых", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства региона. Как рассказал руководитель Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов, согласно проекту, участники СВО из Кировской области, отправляясь в путешествие по регионам России, могут направить информацию об этом на почту Info@oсig.ru — ОСИГ рассмотрит каждое обращение и в индивидуальном порядке предложит лучшие варианты отдыха в любой точке страны.
https://ria.ru/20250130/gubernator-1996271064.html
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кировская область, россия, сво
Кировская область, Россия, СВО
Кировские участники СВО смогут путешествовать на льготных условиях

Участники СВО из Кировской области смогут путешествовать на льготных условиях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Участники СВО из Кировской области смогут путешествовать на льготных условиях, получая скидки в отелях России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Договоренность о содействии участникам СВО из Кировской области и их семьям в организации путешествий по России достигнута делегацией региона с президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексеем Волковым на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве.
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"Согласно договоренности кировчанам — участникам и ветеранам СВО и их семьям — будут предоставляться льготные условия при размещении в отелях, которые являются партнерами ОСИГ. У Общенационального союза индустрии гостеприимства сложилось партнерство с более чем 300 отелями России, а также другими объектами сферы гостеприимства, туроператорами. Все они готовы предоставлять скидки участникам СВО из Кировской области", - говорится в сообщении.
Как отметил заместитель председателя правительства Кировской области Евгений Габсаматов, регион первым в России вышел с такой инициативой. "Именно Кировская область станет участником этого пилотного проекта. Важно обеспечивать бойцам и ветеранам СВО не только максимально комфортные условия жизни в регионе, но и организовывать для людей, посвятивших себя защите Родины, достойный отдых", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства региона.
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Как рассказал руководитель Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов, согласно проекту, участники СВО из Кировской области, отправляясь в путешествие по регионам России, могут направить информацию об этом на почту Info@oсig.ru — ОСИГ рассмотрит каждое обращение и в индивидуальном порядке предложит лучшие варианты отдыха в любой точке страны.
 
Кировская областьРоссияСВО
 
 
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