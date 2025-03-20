В Турции арестовали 37 человек за посты в соцсетях
В Турции арестовали 37 человек за посты в соцсетях на фоне задержания Имамоглу
© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкие полицейские
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие полицейские. Архивное фото
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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Правоохранители Турции арестовали 37 человек, подозреваемых в написании провокационных постов в соцсетях на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил глава МВД страны Али Ерликая.
Имамоглу был задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура Стамбула. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием Главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу.
"Были обнаружены провокационные посты в социальных сетях. Из 261 выявленного подозреваемого 37 были арестованы", - написал Ерликая в соцсети Х.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу. По его словам, процесс никак не связан с действующим президентом Тайипом Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.