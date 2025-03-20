https://ria.ru/20250320/turtsija-2006127798.html

В Турции арестовали 37 человек за посты в соцсетях

В Турции арестовали 37 человек за посты в соцсетях - РИА Новости, 20.03.2025

В Турции арестовали 37 человек за посты в соцсетях

Правоохранители Турции арестовали 37 человек, подозреваемых в написании провокационных постов в соцсетях на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T10:15:00+03:00

2025-03-20T10:15:00+03:00

2025-03-20T10:15:00+03:00

в мире

стамбул

турция

озгюр озель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_57ead2b96da6c19d029f6f9b81e82a8d.jpg

АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Правоохранители Турции арестовали 37 человек, подозреваемых в написании провокационных постов в соцсетях на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил глава МВД страны Али Ерликая. Имамоглу был задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, сообщила в среду главная прокуратура Стамбула. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием Главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу. "Были обнаружены провокационные посты в социальных сетях. Из 261 выявленного подозреваемого 37 были арестованы", - написал Ерликая в соцсети Х. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу. По его словам, процесс никак не связан с действующим президентом Тайипом Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

https://ria.ru/20250319/turtsija-2006085872.html

https://ria.ru/20250319/storonniki-2006074625.html

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул, турция, озгюр озель