Рейтинг@Mail.ru
На "Мострансавто" 8,3 миллиона поездок оплатили "Тройкой" в Подмосковье - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:48 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/troyka-2006227448.html
На "Мострансавто" 8,3 миллиона поездок оплатили "Тройкой" в Подмосковье
На "Мострансавто" 8,3 миллиона поездок оплатили "Тройкой" в Подмосковье - РИА Новости, 20.03.2025
На "Мострансавто" 8,3 миллиона поездок оплатили "Тройкой" в Подмосковье
Жители и гости Московской области совершили более 8,3 миллиона поездок по транспортным картам "Тройка" в автобусах "Мострансавто" с начала года, это на 23... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:48:00+03:00
2025-03-20T15:48:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150068/93/1500689333_0:135:1949:1231_1920x0_80_0_0_1e94b2139c6d7dd9b1fb2da11b0ce824.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Жители и гости Московской области совершили более 8,3 миллиона поездок по транспортным картам "Тройка" в автобусах "Мострансавто" с начала года, это на 23 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Так, оплаты "Тройками" составляют больше 17 процентов от общего количества платежей за проезд без учета льготных поездок. Каждый день пассажиры в среднем пользуются "Тройкой" около 1100 тысяч раз. Чаще всего оплата этой транспортной картой проходила на маршрутах МАП № 1 города Люберцы, где выявлено более 1,3 миллиона поездок. Активный поток пассажиров также зарегистрирован в МАП № 11 города Балашиха, на дорогах филиала было оплачено "Тройкой" на тысячу поездок меньше. Тройку замыкает МАП № 9 города Долгопрудный — здесь с упомянутой транспортной картой было совершено более миллиона поездок. Пассажирам автобусов "Мострансавто" доступна безналичная оплата проезда: банковскими, транспортными или социальными картами.
https://ria.ru/20250320/rybalka-2006222517.html
https://ria.ru/20250320/regportal-2006165507.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150068/93/1500689333_0:0:1949:1463_1920x0_80_0_0_3a7dca44f9e988a8f0c565f001554294.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
На "Мострансавто" 8,3 миллиона поездок оплатили "Тройкой" в Подмосковье

На "Мострансавто" более 8,3 миллиона поездок оплатили "Тройкой" в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНовые проездные билеты на общественный транспорт
Новые проездные билеты на общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Жители и гости Московской области совершили более 8,3 миллиона поездок по транспортным картам "Тройка" в автобусах "Мострансавто" с начала года, это на 23 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Мужчина ловит рыбу - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Власти Подмосковья введут ограничения на ловлю рыбы в регионе
Вчера, 15:14
Так, оплаты "Тройками" составляют больше 17 процентов от общего количества платежей за проезд без учета льготных поездок.
Каждый день пассажиры в среднем пользуются "Тройкой" около 1100 тысяч раз. Чаще всего оплата этой транспортной картой проходила на маршрутах МАП № 1 города Люберцы, где выявлено более 1,3 миллиона поездок. Активный поток пассажиров также зарегистрирован в МАП № 11 города Балашиха, на дорогах филиала было оплачено "Тройкой" на тысячу поездок меньше.
Тройку замыкает МАП № 9 города Долгопрудный — здесь с упомянутой транспортной картой было совершено более миллиона поездок.
Пассажирам автобусов "Мострансавто" доступна безналичная оплата проезда: банковскими, транспортными или социальными картами.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
На регпортале Подмосковья обновили заявку по тарифам на транспортные услуги
Вчера, 12:38
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мострансавто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала