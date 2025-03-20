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На "Мострансавто" 8,3 миллиона поездок оплатили "Тройкой" в Подмосковье
На "Мострансавто" 8,3 миллиона поездок оплатили "Тройкой" в Подмосковье - РИА Новости, 20.03.2025
На "Мострансавто" 8,3 миллиона поездок оплатили "Тройкой" в Подмосковье
Жители и гости Московской области совершили более 8,3 миллиона поездок по транспортным картам "Тройка" в автобусах "Мострансавто" с начала года, это на 23... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:48:00+03:00
2025-03-20T15:48:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Жители и гости Московской области совершили более 8,3 миллиона поездок по транспортным картам "Тройка" в автобусах "Мострансавто" с начала года, это на 23 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Так, оплаты "Тройками" составляют больше 17 процентов от общего количества платежей за проезд без учета льготных поездок. Каждый день пассажиры в среднем пользуются "Тройкой" около 1100 тысяч раз. Чаще всего оплата этой транспортной картой проходила на маршрутах МАП № 1 города Люберцы, где выявлено более 1,3 миллиона поездок. Активный поток пассажиров также зарегистрирован в МАП № 11 города Балашиха, на дорогах филиала было оплачено "Тройкой" на тысячу поездок меньше. Тройку замыкает МАП № 9 города Долгопрудный — здесь с упомянутой транспортной картой было совершено более миллиона поездок. Пассажирам автобусов "Мострансавто" доступна безналичная оплата проезда: банковскими, транспортными или социальными картами.
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
На "Мострансавто" 8,3 миллиона поездок оплатили "Тройкой" в Подмосковье
На "Мострансавто" более 8,3 миллиона поездок оплатили "Тройкой" в Подмосковье
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Жители и гости Московской области совершили более 8,3 миллиона поездок по транспортным картам "Тройка" в автобусах "Мострансавто" с начала года, это на 23 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Так, оплаты "Тройками" составляют больше 17 процентов от общего количества платежей за проезд без учета льготных поездок.
Каждый день пассажиры в среднем пользуются "Тройкой" около 1100 тысяч раз. Чаще всего оплата этой транспортной картой проходила на маршрутах МАП № 1 города Люберцы, где выявлено более 1,3 миллиона поездок. Активный поток пассажиров также зарегистрирован в МАП № 11 города Балашиха, на дорогах филиала было оплачено "Тройкой" на тысячу поездок меньше.
Тройку замыкает МАП № 9 города Долгопрудный — здесь с упомянутой транспортной картой было совершено более миллиона поездок.
Пассажирам автобусов "Мострансавто" доступна безналичная оплата проезда: банковскими, транспортными или социальными картами.