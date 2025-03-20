https://ria.ru/20250320/troyka-2006227448.html

На "Мострансавто" 8,3 миллиона поездок оплатили "Тройкой" в Подмосковье

На "Мострансавто" 8,3 миллиона поездок оплатили "Тройкой" в Подмосковье - РИА Новости, 20.03.2025

На "Мострансавто" 8,3 миллиона поездок оплатили "Тройкой" в Подмосковье

Жители и гости Московской области совершили более 8,3 миллиона поездок по транспортным картам "Тройка" в автобусах "Мострансавто" с начала года, это на 23... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:48:00+03:00

2025-03-20T15:48:00+03:00

2025-03-20T15:48:00+03:00

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мострансавто

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Жители и гости Московской области совершили более 8,3 миллиона поездок по транспортным картам "Тройка" в автобусах "Мострансавто" с начала года, это на 23 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Так, оплаты "Тройками" составляют больше 17 процентов от общего количества платежей за проезд без учета льготных поездок. Каждый день пассажиры в среднем пользуются "Тройкой" около 1100 тысяч раз. Чаще всего оплата этой транспортной картой проходила на маршрутах МАП № 1 города Люберцы, где выявлено более 1,3 миллиона поездок. Активный поток пассажиров также зарегистрирован в МАП № 11 города Балашиха, на дорогах филиала было оплачено "Тройкой" на тысячу поездок меньше. Тройку замыкает МАП № 9 города Долгопрудный — здесь с упомянутой транспортной картой было совершено более миллиона поездок. Пассажирам автобусов "Мострансавто" доступна безналичная оплата проезда: банковскими, транспортными или социальными картами.

https://ria.ru/20250320/rybalka-2006222517.html

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московская область (подмосковье), мострансавто