https://ria.ru/20250320/tankisty-2006101282.html
Танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении
Танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 20.03.2025
Танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении
Танкисты группировки войск "Восток" уничтожили на южнодонецком направлении украинские опорные пункты, которые мешали продвижению российских войск, сообщили в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:14:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Танкисты группировки войск "Восток" уничтожили на южнодонецком направлении украинские опорные пункты, которые мешали продвижению российских войск, сообщили в Минобороны. "Экипажи танков Т-80БВМ 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении", — говорится в сообщении.По данным воздушной разведки, наводчики-операторы точными попаданиями уничтожили опорные пункты противника, которые мешали продвижению штурмовых подразделений на участке фронта. Отмечается, что стрельба по живой силе, огневым средствам и укреплениям противника велась прямой наводкой с расстояния от 700 метров до одного километра. При этом военнослужащие использовали тактику кочующих огневых средств — последовательно вели огонь с нескольких позиций. Наводчик-оператор с позывным "Рэд" рассказал, что его экипаж очень слаженный, а добиться полного взаимопонимания на поле боя им помогают, прежде всего, доверие и богатый боевой опыт, накопленный при выполнении боевых задач. "Экипаж — это как семья, в первую очередь, на которых ты можешь положиться, полностью доверяешь и непосредственно, когда в танке что-то выходит из строя, то есть доверяешь не просто человеку, а доверяешь его глазам и зрению", — сказал он.По его словам, огромный уровень доверия к товарищу также позволяет без опасений выполнять приказы.
https://ria.ru/20250320/minoborony-2006100996.html
https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006101136.html
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космос - риа наука, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Космос - РИА Наука, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Танкисты группировки войск "Восток" уничтожили на южнодонецком направлении украинские опорные пункты, которые мешали продвижению российских войск, сообщили в Минобороны.
"Экипажи танков Т-80БВМ 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении", — говорится в сообщении.
По данным воздушной разведки, наводчики-операторы точными попаданиями уничтожили опорные пункты противника, которые мешали продвижению штурмовых подразделений на участке фронта.
Отмечается, что стрельба по живой силе, огневым средствам и укреплениям противника велась прямой наводкой с расстояния от 700 метров до одного километра. При этом военнослужащие использовали тактику кочующих огневых средств — последовательно вели огонь с нескольких позиций.
Наводчик-оператор с позывным "Рэд" рассказал, что его экипаж очень слаженный, а добиться полного взаимопонимания на поле боя им помогают, прежде всего, доверие и богатый боевой опыт, накопленный при выполнении боевых задач.
"Экипаж — это как семья, в первую очередь, на которых ты можешь положиться, полностью доверяешь и непосредственно, когда в танке что-то выходит из строя, то есть доверяешь не просто человеку, а доверяешь его глазам и зрению", — сказал он.
По его словам, огромный уровень доверия к товарищу также позволяет без опасений выполнять приказы.