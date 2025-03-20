https://ria.ru/20250320/svo-2006274372.html

Вологодский кадровый проект принял 300 заявок от бойцов СВО

Вологодский кадровый проект принял 300 заявок от бойцов СВО - РИА Новости, 20.03.2025

Вологодский кадровый проект принял 300 заявок от бойцов СВО

В вологодском кадровом проекте "Герои Русского Севера" приняли 300 заявок от ветеранов специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора области. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T18:15:00+03:00

2025-03-20T18:15:00+03:00

2025-03-20T18:15:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В вологодском кадровом проекте "Герои Русского Севера" приняли 300 заявок от ветеранов специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора области. Данный проект был запущен по инициативе главы региона Георгия Филимонова. Прием заявок заканчивается 21 марта. При успешном прохождении обучения участник получит диплом о профпереподготовке и гарантированное трудоустройство. "Проект "Герои Русского Севера" – наш ответ на вызовы времени и аналог федеральной программы "Время Героев", который мы запустили на Вологодчине по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Желание стать частью проекта выразили уже 300 ветеранов специальной военной операции, причем почти половина из них – в возрасте до 35 лет. Это значит, что наши воины не просто возвращаются домой, а готовы строить свое будущее здесь, на родной земле, и брать на себя ответственность за развитие региона", – сказал Филимонов, слова которого приводит пресс-служба губернатора. Принять участие в проекте "Герои Русского Севера" могут граждане России в возрасте от 18 до 65 лет включительно со статусом участника СВО и отсутствующей судимостью, а также с высшим или средним профессиональным образованием и опытом на руководящих должностях. Как отметил Филимонов, заявки подают не только вологжане, но и жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Архангельской, Белгородской, Брянской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской областей и других регионов России. Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться в "личном кабинете", заполнить анкету, приложить все подтверждающие документы и написать эссе. Далее следует пройти онлайн-тестирование по ссылке, поступившей в "личный кабинет", и очное собеседование с экспертом. Затем будут определены финалисты отборочного этапа, которых ждут 502 академических часа обучения по четырем модулям (очные и дистанционные блоки занятий) на развитие управленческих компетенций. Среди них направления, такие как "Государственная политика и система государственного управления", "Региональное и муниципальное управление", "Экономика и финансы" и "Современные технологии управления". Кроме того, для участников предусмотрены погружение в специфику социальной сферы и экономики региона, работа с наставниками, встречи с руководителями предприятий и организаций, стажировки, спортивный и культурный треки, командообразование и личностное развитие. На поддержку участников СВО и их близких в тылу правительство Вологодской области направило уже более 5,9 миллиарда рублей. В регионе реализуются 40 мер поддержки для всех категорий военнослужащих и членов их семей.

https://ria.ru/20250317/filimonov-2005587503.html

https://ria.ru/20250306/proekt-2003377688.html

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россия, георгий филимонов, вологодская область, сво