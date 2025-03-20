https://ria.ru/20250320/svo-2006223181.html
Жители села в Республике Алтай готовят для участников СВО суповые наборы
Жители села в Республике Алтай готовят для участников СВО суповые наборы - РИА Новости, 20.03.2025
Жители села в Республике Алтай готовят для участников СВО суповые наборы
Жители села в Республике Алтай готовят для участников спецоперации суповые наборы, сообщил глава региона Андрей Турчак. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:17:00+03:00
2025-03-20T15:17:00+03:00
2025-03-20T15:17:00+03:00
надежные люди
республика алтай
андрей турчак
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988636781_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec61016223b17eba219528397e19d2b3.jpg
БАРНАУЛ, 20 мар – РИА Новости. Жители села в Республике Алтай готовят для участников спецоперации суповые наборы, сообщил глава региона Андрей Турчак. "Личный приём в Шебалино. Жительница Малой Черги вместе с односельчанами помогает нашим участникам спецоперации. Готовят для фронта суповые наборы - нужна сушилка для овощей. Поможем с приобретением", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Также глава региона отметил, что власти привлекут внебюджетные средства для покупки портативного кислородного концентратора. "Он нужен в один из военных госпиталей ДНР, где работают наши жители", - подчеркнул Турчак.
https://ria.ru/20250320/buryatiya-2006101757.html
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988636781_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ffc2e42a0255c42fd5d5e0c7425e8bd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, андрей турчак, сво
Надежные люди, Республика Алтай, Андрей Турчак, СВО
Жители села в Республике Алтай готовят для участников СВО суповые наборы
Жители алтайского села Малая Черга готовят для участников СВО суповые наборы
БАРНАУЛ, 20 мар – РИА Новости. Жители села в Республике Алтай готовят для участников спецоперации суповые наборы, сообщил глава региона Андрей Турчак.
"Личный приём в Шебалино. Жительница Малой Черги вместе с односельчанами помогает нашим участникам спецоперации. Готовят для фронта суповые наборы - нужна сушилка для овощей. Поможем с приобретением", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Также глава региона отметил, что власти привлекут внебюджетные средства для покупки портативного кислородного концентратора.
"Он нужен в один из военных госпиталей ДНР, где работают наши жители", - подчеркнул Турчак.