https://ria.ru/20250320/svo-2006223181.html

Жители села в Республике Алтай готовят для участников СВО суповые наборы

Жители села в Республике Алтай готовят для участников СВО суповые наборы - РИА Новости, 20.03.2025

Жители села в Республике Алтай готовят для участников СВО суповые наборы

Жители села в Республике Алтай готовят для участников спецоперации суповые наборы, сообщил глава региона Андрей Турчак. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:17:00+03:00

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надежные люди

республика алтай

андрей турчак

сво

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БАРНАУЛ, 20 мар – РИА Новости. Жители села в Республике Алтай готовят для участников спецоперации суповые наборы, сообщил глава региона Андрей Турчак. "Личный приём в Шебалино. Жительница Малой Черги вместе с односельчанами помогает нашим участникам спецоперации. Готовят для фронта суповые наборы - нужна сушилка для овощей. Поможем с приобретением", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Также глава региона отметил, что власти привлекут внебюджетные средства для покупки портативного кислородного концентратора. "Он нужен в один из военных госпиталей ДНР, где работают наши жители", - подчеркнул Турчак.

https://ria.ru/20250320/buryatiya-2006101757.html

республика алтай

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республика алтай, андрей турчак, сво