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Жители села в Республике Алтай готовят для участников СВО суповые наборы - РИА Новости, 20.03.2025
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Надежные люди
 
15:17 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/svo-2006223181.html
Жители села в Республике Алтай готовят для участников СВО суповые наборы
Жители села в Республике Алтай готовят для участников СВО суповые наборы - РИА Новости, 20.03.2025
Жители села в Республике Алтай готовят для участников СВО суповые наборы
Жители села в Республике Алтай готовят для участников спецоперации суповые наборы, сообщил глава региона Андрей Турчак. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:17:00+03:00
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надежные люди
республика алтай
андрей турчак
сво
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БАРНАУЛ, 20 мар – РИА Новости. Жители села в Республике Алтай готовят для участников спецоперации суповые наборы, сообщил глава региона Андрей Турчак. "Личный приём в Шебалино. Жительница Малой Черги вместе с односельчанами помогает нашим участникам спецоперации. Готовят для фронта суповые наборы - нужна сушилка для овощей. Поможем с приобретением", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Также глава региона отметил, что власти привлекут внебюджетные средства для покупки портативного кислородного концентратора. "Он нужен в один из военных госпиталей ДНР, где работают наши жители", - подчеркнул Турчак.
https://ria.ru/20250320/buryatiya-2006101757.html
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республика алтай, андрей турчак, сво
Надежные люди, Республика Алтай, Андрей Турчак, СВО
Жители села в Республике Алтай готовят для участников СВО суповые наборы

Жители алтайского села Малая Черга готовят для участников СВО суповые наборы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 20 мар – РИА Новости. Жители села в Республике Алтай готовят для участников спецоперации суповые наборы, сообщил глава региона Андрей Турчак.
"Личный приём в Шебалино. Жительница Малой Черги вместе с односельчанами помогает нашим участникам спецоперации. Готовят для фронта суповые наборы - нужна сушилка для овощей. Поможем с приобретением", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Также глава региона отметил, что власти привлекут внебюджетные средства для покупки портативного кислородного концентратора.
"Он нужен в один из военных госпиталей ДНР, где работают наши жители", - подчеркнул Турчак.
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Надежные людиРеспублика АлтайАндрей ТурчакСВО
 
 
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