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Цифровой суверенитет Союзного государства будут развивать - РИА Новости, 20.03.2025
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:55 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/suverenitet-2006267052.html
Цифровой суверенитет Союзного государства будут развивать
Цифровой суверенитет Союзного государства будут развивать - РИА Новости, 20.03.2025
Цифровой суверенитет Союзного государства будут развивать
Россия и Белоруссия намерены развивать цифровой суверенитет Союзного государства, заявил председатель комиссии Парламентского собрания по информационной... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:55:00+03:00
2025-03-20T17:55:00+03:00
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технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар – РИА Новости. Россия и Белоруссия намерены развивать цифровой суверенитет Союзного государства, заявил председатель комиссии Парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи Игорь Луцкий. "Несмотря на наличие развитого Парка высоких технологий в Беларуси, дальнейшее развитие IT-сектора требует более тесной кооперации. Совместная работа позволит достичь синергетического эффекта и ускорить цифровую трансформацию", - сказал Луцкий на заседании комиссии, которое состоялось в четверг в Нижнем Новгороде. Парламентарий констатировал, что в условиях постоянного санкционного давления со стороны недружественных стран "одной из ключевых задач является обеспечение цифрового суверенитета Союзного государства за счет использования совместного потенциала белорусских и российских разработчиков IT-продуктов и IT-решений". Участники заседания обсудили вопросы развития информационных технологий и IT-индустрии в рамках Союзного государства, в том числе на примере Нижегородской области. Так, была отмечена востребованность разработанной и внедренной в Нижнем Новгороде онлайн-платформы импортозамещения "ИТ-маркетплейс.рф", предоставляющей эффективный инструмент поиска аналогов иностранного программного обеспечения. Как подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, регион традиционно является одним из лидеров по развитию информационных технологий. "На территории нашего региона зарегистрировано более 1,9 тысячи ИТ-компаний. Мы реализуем масштабный проект по строительству ИТ-кампуса "Неймарк", рассчитанного более чем на 7 тысяч студентов. Для нас в принципе развитие ИТ-технологий является одним из приоритетов, который мы намерены развивать совместно с нашими стратегическими партнерами из Республики Беларусь", - сказал Гнеушев. Он отметил, что диалог с белорусскими коллегами будет продолжен в конце июня, когда в Нижнем Новгороде пройдет масштабный Форум регионов России и Белоруссии. Участники заседания также обратили внимание на необходимость объединения усилий органов государственной власти и управления, а также бизнеса в целях разработки общих подходов для обеспечения должного уровня кибербезопасности Союзного государства. Для выработки единых правовых подходов по обеспечению цифрового суверенитета Союзного государства члены комиссии предложили провести парламентские слушания, посвященные этой тематике.
https://ria.ru/20250320/rouming-2006266764.html
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белоруссия, россия, технологии
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Технологии
Цифровой суверенитет Союзного государства будут развивать

Луцкий: Россия и Белоруссия будут развивать цифровой суверенитет

© Depositphotos.com / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Depositphotos.com / pressmaster
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар – РИА Новости. Россия и Белоруссия намерены развивать цифровой суверенитет Союзного государства, заявил председатель комиссии Парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи Игорь Луцкий.
"Несмотря на наличие развитого Парка высоких технологий в Беларуси, дальнейшее развитие IT-сектора требует более тесной кооперации. Совместная работа позволит достичь синергетического эффекта и ускорить цифровую трансформацию", - сказал Луцкий на заседании комиссии, которое состоялось в четверг в Нижнем Новгороде.
Председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, информационным технологиям и связи Игорь Луцкий - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Луцкий: граждан Белоруссии и России надо лучше оповещать об отмене роуминга
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Парламентарий констатировал, что в условиях постоянного санкционного давления со стороны недружественных стран "одной из ключевых задач является обеспечение цифрового суверенитета Союзного государства за счет использования совместного потенциала белорусских и российских разработчиков IT-продуктов и IT-решений".
Участники заседания обсудили вопросы развития информационных технологий и IT-индустрии в рамках Союзного государства, в том числе на примере Нижегородской области. Так, была отмечена востребованность разработанной и внедренной в Нижнем Новгороде онлайн-платформы импортозамещения "ИТ-маркетплейс.рф", предоставляющей эффективный инструмент поиска аналогов иностранного программного обеспечения.
Как подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, регион традиционно является одним из лидеров по развитию информационных технологий.
"На территории нашего региона зарегистрировано более 1,9 тысячи ИТ-компаний. Мы реализуем масштабный проект по строительству ИТ-кампуса "Неймарк", рассчитанного более чем на 7 тысяч студентов. Для нас в принципе развитие ИТ-технологий является одним из приоритетов, который мы намерены развивать совместно с нашими стратегическими партнерами из Республики Беларусь", - сказал Гнеушев.
Он отметил, что диалог с белорусскими коллегами будет продолжен в конце июня, когда в Нижнем Новгороде пройдет масштабный Форум регионов России и Белоруссии.
Участники заседания также обратили внимание на необходимость объединения усилий органов государственной власти и управления, а также бизнеса в целях разработки общих подходов для обеспечения должного уровня кибербезопасности Союзного государства. Для выработки единых правовых подходов по обеспечению цифрового суверенитета Союзного государства члены комиссии предложили провести парламентские слушания, посвященные этой тематике.
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