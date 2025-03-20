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Дрейфовавший по Неве сухогруз остановился в 30 метрах от берега - РИА Новости, 20.03.2025
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01:04 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/sukhogruz-2006089186.html
Дрейфовавший по Неве сухогруз остановился в 30 метрах от берега
Дрейфовавший по Неве сухогруз остановился в 30 метрах от берега - РИА Новости, 20.03.2025
Дрейфовавший по Неве сухогруз остановился в 30 метрах от берега
Дрейфовавший по Неве сухогруз остановился во льдах в 30 метрах от берега в Ленинградской области, планируется его буксировка, сообщает региональное главное... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T01:04:00+03:00
2025-03-20T01:04:00+03:00
происшествия
нева (река)
ленинградская область
всеволожский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Дрейфовавший по Неве сухогруз остановился во льдах в 30 метрах от берега в Ленинградской области, планируется его буксировка, сообщает региональное главное управление МЧС. Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что организовала проверку после инцидента с сухогрузом в акватории Невы в Ленинградской области. По предварительным данным, в районе поселка имени Свердлова, оторвавшись от причала, начал движение по реке сухогруз "Светлый-22". К месту происшествия были направлены спасательные службы. "По прибытию пожарно-спасательных подразделений судно остановилось во льдах в 30 метрах от берега. Дрейфа нет, повреждений судна не обнаружено, угрозы людям (экипажу) нет", - сообщает управление. Планируется буксировка судна. По данным комитета правопорядка и безопасности Ленобласти, пришвартованное неэксплуатируемое грузовое судно "Светлый-22" сорвало от причала льдом. Судно неисправно. На нем находятся два члена экипажа. На место прибыло аварийно-спасательное формирование Всеволожского района. Запланировано прибытие ледокола из Санкт-Петербурга. Также на место выехали спасатели аварийно-спасательной службы региона на аэролодке.
https://ria.ru/20250319/sukhogruz-2006083923.html
нева (река)
ленинградская область
всеволожский район
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происшествия, нева (река), ленинградская область, всеволожский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Нева (река), Ленинградская область, Всеволожский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Северо-Западная транспортная прокуратура
Дрейфовавший по Неве сухогруз остановился в 30 метрах от берега

МЧС: дрейфовавший по Неве сухогрух остановился в 30 метрах от берега

© Pixabay / derdentoСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Pixabay / derdento
Сухогруз. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Дрейфовавший по Неве сухогруз остановился во льдах в 30 метрах от берега в Ленинградской области, планируется его буксировка, сообщает региональное главное управление МЧС.
Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что организовала проверку после инцидента с сухогрузом в акватории Невы в Ленинградской области. По предварительным данным, в районе поселка имени Свердлова, оторвавшись от причала, начал движение по реке сухогруз "Светлый-22". К месту происшествия были направлены спасательные службы.
"По прибытию пожарно-спасательных подразделений судно остановилось во льдах в 30 метрах от берега. Дрейфа нет, повреждений судна не обнаружено, угрозы людям (экипажу) нет", - сообщает управление.
Планируется буксировка судна.
По данным комитета правопорядка и безопасности Ленобласти, пришвартованное неэксплуатируемое грузовое судно "Светлый-22" сорвало от причала льдом. Судно неисправно. На нем находятся два члена экипажа. На место прибыло аварийно-спасательное формирование Всеволожского района. Запланировано прибытие ледокола из Санкт-Петербурга. Также на место выехали спасатели аварийно-спасательной службы региона на аэролодке.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Ленинградской области сухогруз оторвался от причала
Вчера, 23:32
 
ПроисшествияНева (река)Ленинградская областьВсеволожский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Северо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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