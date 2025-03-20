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Суд в Киеве продлил домашний арест мэру Ирпеня - РИА Новости, 20.03.2025
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09:22 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/sud-2006116942.html
Суд в Киеве продлил домашний арест мэру Ирпеня
Суд в Киеве продлил домашний арест мэру Ирпеня - РИА Новости, 20.03.2025
Суд в Киеве продлил домашний арест мэру Ирпеня
Печерский районный суд Киева продлил до 23 апреля меру пресечения в виде домашнего круглосуточного ареста мэру Ирпеня Александру Маркушину, сообщает украинский... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T09:22:00+03:00
2025-03-20T09:22:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил до 23 апреля меру пресечения в виде домашнего круглосуточного ареста мэру Ирпеня Александру Маркушину, сообщает украинский телеканал "Общественное". Телеканал 3 февраля сообщал, что апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляцию и отпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест мэра Ирпеня Александра Маркушина. "Печерский районный суд Киева 19 марта продлил меру пресечения городскому главе Ирпеня Александру Маркушину – круглосуточный домашний арест до 23 апреля. Его подозревают в незаконном пересечении границы в августе 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. "Общественное" 24 января сообщило, что Печерский районный суд Киева отправил под стражу Маркушина до 22 марта с правом внесения залога в 30 миллионов гривен (около 715 тысяч долларов). Также он был отстранен от работы. Сам Маркушин, по информации издания, назвал дело против него заказным.
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в мире, киев
В мире, Киев
Суд в Киеве продлил домашний арест мэру Ирпеня

Суд в Киеве продлил домашний арест мэру Ирпеня Маркушину до 23 апреля

© Фото : Ирпенский городской советМэр Ирпеня Александр Маркушин
Мэр Ирпеня Александр Маркушин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Ирпенский городской совет
Мэр Ирпеня Александр Маркушин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил до 23 апреля меру пресечения в виде домашнего круглосуточного ареста мэру Ирпеня Александру Маркушину, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Телеканал 3 февраля сообщал, что апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляцию и отпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест мэра Ирпеня Александра Маркушина.
«
"Печерский районный суд Киева 19 марта продлил меру пресечения городскому главе Ирпеня Александру Маркушину – круглосуточный домашний арест до 23 апреля. Его подозревают в незаконном пересечении границы в августе 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
"Общественное" 24 января сообщило, что Печерский районный суд Киева отправил под стражу Маркушина до 22 марта с правом внесения залога в 30 миллионов гривен (около 715 тысяч долларов). Также он был отстранен от работы. Сам Маркушин, по информации издания, назвал дело против него заказным.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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