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Суд в Киеве продлил домашний арест мэру Ирпеня

Суд в Киеве продлил домашний арест мэру Ирпеня - РИА Новости, 20.03.2025

Суд в Киеве продлил домашний арест мэру Ирпеня

Печерский районный суд Киева продлил до 23 апреля меру пресечения в виде домашнего круглосуточного ареста мэру Ирпеня Александру Маркушину, сообщает украинский... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T09:22:00+03:00

2025-03-20T09:22:00+03:00

2025-03-20T09:22:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил до 23 апреля меру пресечения в виде домашнего круглосуточного ареста мэру Ирпеня Александру Маркушину, сообщает украинский телеканал "Общественное". Телеканал 3 февраля сообщал, что апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляцию и отпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест мэра Ирпеня Александра Маркушина. "Печерский районный суд Киева 19 марта продлил меру пресечения городскому главе Ирпеня Александру Маркушину – круглосуточный домашний арест до 23 апреля. Его подозревают в незаконном пересечении границы в августе 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. "Общественное" 24 января сообщило, что Печерский районный суд Киева отправил под стражу Маркушина до 22 марта с правом внесения залога в 30 миллионов гривен (около 715 тысяч долларов). Также он был отстранен от работы. Сам Маркушин, по информации издания, назвал дело против него заказным.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев