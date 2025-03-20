https://ria.ru/20250320/stambul-2006221442.html

Задержанный мэр Стамбула призвал суд не молчать "перед беззаконием"

Задержанный мэр Стамбула призвал суд не молчать "перед беззаконием" - РИА Новости, 20.03.2025

Задержанный мэр Стамбула призвал суд не молчать "перед беззаконием"

Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал судебные власти Турции не молчать "перед беззаконием", при этом политик выразил доверие правосудию. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:09:00+03:00

2025-03-20T15:09:00+03:00

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АНКАРА, 20 мая – РИА Новости. Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал судебные власти Турции не молчать "перед беззаконием", при этом политик выразил доверие правосудию. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу. "Я обращаюсь к десяткам тысяч прокуроров и судей верховной турецкой судебной власти, честных, нравственных и любящих служить своей нации. Вы должны встать и принять меры против горстки ваших коллег, которые разрушили турецкую судебную систему, опозорили нас во всем мире и уничтожили нашу репутацию. Я доверяю верховной турецкой судебной власти, вы не можете и не должны молчать", - написал Имамоглу в соцсети Х. Ранее газета Sözçü допустила вероятность того, что мэр Стамбула будет арестован в воскресенье, 23 марта, в тот день, когда крупнейшая оппозиционная Народно-Республиканская партия (СНР) проведет праймериз по выявлению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу. По его словам, процесс никак не связан с действующим президентом Тайипом Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005877865.html

https://ria.ru/20250320/genkonsulstvo-2006215682.html

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