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СМИ: агента ФБР задержали по обвинению в раскрытии секретной информации - РИА Новости, 20.03.2025
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11:46 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/ssha-2006151992.html
СМИ: агента ФБР задержали по обвинению в раскрытии секретной информации
СМИ: агента ФБР задержали по обвинению в раскрытии секретной информации - РИА Новости, 20.03.2025
СМИ: агента ФБР задержали по обвинению в раскрытии секретной информации
Агента ФБР задержали в США по обвинению в раскрытии секретной информации о расследовании спецслужбы в отношении оружия массового поражения другого государства,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:46:00+03:00
2025-03-20T11:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Агента ФБР задержали в США по обвинению в раскрытии секретной информации о расследовании спецслужбы в отношении оружия массового поражения другого государства, сообщает в четверг газета New York Post со ссылкой на судебные документы. По данным издания, задержанный агент федерального бюро расследований планировал опубликовать книгу о своей карьере в ФБР. "Джонатан Бума, работавший в контрразведке, был взят под стражу в понедельник перед посадкой на международный рейс, а на следующий день ему предъявили обвинения в том, что он распечатал конфиденциальные материалы ФБР, а затем в 2023 году поделился этой информацией со своими сообщниками", - пишет газета, ссылаясь на судебные документы. В черновике книги содержалась информация, которую Бума получил благодаря своей должности специального агента ФБР, и которая посвящена расследованию ФБР в отношении программы создания оружия массового поражения другой страны, следует из судебных документов.
https://ria.ru/20250301/dokumenty-2002413578.html
https://ria.ru/20250101/vzryvchatkoy-1992202857.html
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в мире, сша, фбр
В мире, США, ФБР
СМИ: агента ФБР задержали по обвинению в раскрытии секретной информации

NYP: агента ФБР задержали по обвинению в раскрытии секретной информации

© Flickr / popculturegeek.comФедеральное бюро расследований (ФБР) США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Flickr / popculturegeek.com
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Агента ФБР задержали в США по обвинению в раскрытии секретной информации о расследовании спецслужбы в отношении оружия массового поражения другого государства, сообщает в четверг газета New York Post со ссылкой на судебные документы.
По данным издания, задержанный агент федерального бюро расследований планировал опубликовать книгу о своей карьере в ФБР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
ФБР вернуло Трампу изъятые в 2022 году документы
1 марта, 09:27
"Джонатан Бума, работавший в контрразведке, был взят под стражу в понедельник перед посадкой на международный рейс, а на следующий день ему предъявили обвинения в том, что он распечатал конфиденциальные материалы ФБР, а затем в 2023 году поделился этой информацией со своими сообщниками", - пишет газета, ссылаясь на судебные документы.
В черновике книги содержалась информация, которую Бума получил благодаря своей должности специального агента ФБР, и которая посвящена расследованию ФБР в отношении программы создания оружия массового поражения другой страны, следует из судебных документов.
Полиция штата Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
ФБР обнаружило самый большой в истории тайник с взрывчаткой, сообщает CBS
1 января, 02:25
 
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