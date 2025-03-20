https://ria.ru/20250320/ssha-2006151992.html

СМИ: агента ФБР задержали по обвинению в раскрытии секретной информации

СМИ: агента ФБР задержали по обвинению в раскрытии секретной информации - РИА Новости, 20.03.2025

СМИ: агента ФБР задержали по обвинению в раскрытии секретной информации

Агента ФБР задержали в США по обвинению в раскрытии секретной информации о расследовании спецслужбы в отношении оружия массового поражения другого государства,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:46:00+03:00

2025-03-20T11:46:00+03:00

2025-03-20T11:46:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Агента ФБР задержали в США по обвинению в раскрытии секретной информации о расследовании спецслужбы в отношении оружия массового поражения другого государства, сообщает в четверг газета New York Post со ссылкой на судебные документы. По данным издания, задержанный агент федерального бюро расследований планировал опубликовать книгу о своей карьере в ФБР. "Джонатан Бума, работавший в контрразведке, был взят под стражу в понедельник перед посадкой на международный рейс, а на следующий день ему предъявили обвинения в том, что он распечатал конфиденциальные материалы ФБР, а затем в 2023 году поделился этой информацией со своими сообщниками", - пишет газета, ссылаясь на судебные документы. В черновике книги содержалась информация, которую Бума получил благодаря своей должности специального агента ФБР, и которая посвящена расследованию ФБР в отношении программы создания оружия массового поражения другой страны, следует из судебных документов.

https://ria.ru/20250301/dokumenty-2002413578.html

https://ria.ru/20250101/vzryvchatkoy-1992202857.html

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