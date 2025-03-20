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В США не идет дискуссия о передаче АЭС на Украине в управление Вашингтона
В США не идет дискуссия о передаче АЭС на Украине в управление Вашингтона - РИА Новости, 20.03.2025
В США не идет дискуссия о передаче АЭС на Украине в управление Вашингтона
Американские власти пока не ведут дискуссии по вопросу передачи под управление Вашингтона электрических и атомных станций на Украине, заявил глава минэнерго США РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T04:52:00+03:00
2025-03-20T04:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Американские власти пока не ведут дискуссии по вопросу передачи под управление Вашингтона электрических и атомных станций на Украине, заявил глава минэнерго США Крис Райт. Ранее Райт в интервью телеканалу Fox News заявил, что не видит проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление США. По его словам, в случае передачи АЭС на Украине под управление США Вашингтону не потребуется отправлять туда американских военных. "Прямо сейчас об этом дискуссии нет", - сообщил он журналистам, выступая в Белом доме. Райт добавил, что в настоящее время повестка американского президента Дональда Трампа направлена в большей степени на производство энергоресурсов внутри самих США. Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В США не идет дискуссия о передаче АЭС на Украине в управление Вашингтона
Глава Минэнерго Райт: дискуссии по передаче АЭС под управление США пока нет
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Американские власти пока не ведут дискуссии по вопросу передачи под управление Вашингтона электрических и атомных станций на Украине, заявил глава минэнерго США Крис Райт.
Ранее Райт в интервью телеканалу Fox News заявил, что не видит проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление США. По его словам, в случае передачи АЭС на Украине под управление США Вашингтону не потребуется отправлять туда американских военных.
"Прямо сейчас об этом дискуссии нет", - сообщил он журналистам, выступая в Белом доме.
Райт добавил, что в настоящее время повестка американского президента Дональда Трампа направлена в большей степени на производство энергоресурсов внутри самих США.
Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.