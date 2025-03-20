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Спецоперация, 20 марта: ВСУ потеряли в Белгородской области до 150 человек - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006273897.html
Спецоперация, 20 марта: ВСУ потеряли в Белгородской области до 150 человек
Спецоперация, 20 марта: ВСУ потеряли в Белгородской области до 150 человек - РИА Новости, 20.03.2025
Спецоперация, 20 марта: ВСУ потеряли в Белгородской области до 150 человек
ВСУ за сутки потеряли на белгородском направлении до 150 человек и четыре танка, ПВО сбила 134 беспилотника над семью регионами России, в том числе 54 – над... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T18:13:00+03:00
2025-03-20T18:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
роман бусаргин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли на белгородском направлении до 150 человек и четыре танка, ПВО сбила 134 беспилотника над семью регионами России, в том числе 54 – над Саратовской областью, РФ и США на ближайших переговорах в Саудовской Аравии обсудят аспекты украинского урегулирования. ВСУ потеряли в Белгородской области до 150 человекВСУ за сутки потеряли на белгородском направлении до 150 человек и четыре танка, сообщило Минобороны России. Общие потери украинских войск за день на всех направлениях составили до 1320 человек. Российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, пунктам управления и местам хранения БПЛА, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ, складам хранения военной техники и материальных средств. ВС РФ отразили две атаки ВСУ в Курской областиРоссийские войска отразили за сутки две атаки ВСУ в Курской области. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, БМП, две бронемашины, артиллерийское орудие, четыре миномета и два пункта управления БПЛА. Всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 68880 военнослужащих, 399 танков. ПВО сбила 134 дрона над 7 регионами РоссииРоссийские средства ПВО уничтожили ночью 132 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ. Над Саратовской областью были сбиты 54 БПЛА, 40 - над Воронежской, 22 - над Белгородской. Еще девять дронов были уничтожены над Ростовской областью, по три - над Курской областью и Крымом, один - над Липецкой областью. Около 13.50 мск были уничтожены еще два украинских БПЛА над Белгородской областью. Россия и США в Саудовской Аравии обсудят украинское урегулированиеМосква рассчитывает, что переговоры России и США на экспертном уровне будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия и США на ближайших переговорах в Саудовской Аравии обсудят аспекты украинского урегулирования. Переговоры могут пройти в самое ближайшее время, возможно, в начале следующей недели, заявил Песков. Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке БПЛАСаратов и его город-спутник Энгельс подверглись самой массированной атаке беспилотников за все время, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "Все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий. Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов для принятия необходимых мер", - написал Бусаргин в Telegram-канале. Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также отмечал, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. По его словам, также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Позднее глава региона сообщил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший. Незаконно находящиеся в России граждане Украины должны уехать к 10 сентября Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации. Путин поручил до 10 сентября не преследовать граждан Украины, незаконно находящихся в РФ, если они сами обратились в МВД с целью легализации. МИД: РФ будет реагировать на возможные шаги Берлина по милитаризацииМосква будет реагировать на возможные шаги Берлина, направленные на милитаризацию Германии, но не намерена нападать на Германию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, раз Берлин заявляет о планах Москвы напасть, то, вероятно, сам имеет подобные намерения. Она также заявила, что положения новой оборонной стратегии Евросоюза по помощи Украине говорят о намерении Европы подорвать российско-американские усилия, направленные на урегулирование конфликта. Встречи России и США по украинской проблематике находятся в проработке, сообщила Захарова.
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006249887.html
https://ria.ru/20250320/dilemma-2006159501.html
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Уничтожение техники ВСУ на приграничной территории
Российские военные уничтожили две установки разминирования ВСУ "Метеорит" и инженерно-минный разградитель Wisent MC1, когда те пытались приблизиться к границе России, сообщили РИА Новости бойцы батальона "Феникс"
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россия, сша, украина, роман бусаргин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Роман Бусаргин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин

Спецоперация, 20 марта: ВСУ потеряли в Белгородской области до 150 человек

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли на белгородском направлении до 150 человек и четыре танка, ПВО сбила 134 беспилотника над семью регионами России, в том числе 54 – над Саратовской областью, РФ и США на ближайших переговорах в Саудовской Аравии обсудят аспекты украинского урегулирования.

ВСУ потеряли в Белгородской области до 150 человек

ВСУ за сутки потеряли на белгородском направлении до 150 человек и четыре танка, сообщило Минобороны России. Общие потери украинских войск за день на всех направлениях составили до 1320 человек. Российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, пунктам управления и местам хранения БПЛА, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ, складам хранения военной техники и материальных средств.

ВС РФ отразили две атаки ВСУ в Курской области

Российские войска отразили за сутки две атаки ВСУ в Курской области. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, БМП, две бронемашины, артиллерийское орудие, четыре миномета и два пункта управления БПЛА. Всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 68880 военнослужащих, 399 танков.

ПВО сбила 134 дрона над 7 регионами России

Российские средства ПВО уничтожили ночью 132 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ. Над Саратовской областью были сбиты 54 БПЛА, 40 - над Воронежской, 22 - над Белгородской. Еще девять дронов были уничтожены над Ростовской областью, по три - над Курской областью и Крымом, один - над Липецкой областью. Около 13.50 мск были уничтожены еще два украинских БПЛА над Белгородской областью.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
"Новый уровень". На Западе возмутились заявлением фон дер Ляйен об Украине
Вчера, 17:06

Россия и США в Саудовской Аравии обсудят украинское урегулирование

Москва рассчитывает, что переговоры России и США на экспертном уровне будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия и США на ближайших переговорах в Саудовской Аравии обсудят аспекты украинского урегулирования. Переговоры могут пройти в самое ближайшее время, возможно, в начале следующей недели, заявил Песков.

Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке БПЛА

Саратов и его город-спутник Энгельс подверглись самой массированной атаке беспилотников за все время, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«
"Все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий. Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют все повреждения гражданских объектов для принятия необходимых мер", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также отмечал, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. По его словам, также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Позднее глава региона сообщил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
"Поражение". На Западе заявили о страшной дилемме Украины из-за Трампа
Вчера, 12:16

Незаконно находящиеся в России граждане Украины должны уехать к 10 сентября

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации. Путин поручил до 10 сентября не преследовать граждан Украины, незаконно находящихся в РФ, если они сами обратились в МВД с целью легализации.

МИД: РФ будет реагировать на возможные шаги Берлина по милитаризации

Москва будет реагировать на возможные шаги Берлина, направленные на милитаризацию Германии, но не намерена нападать на Германию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, раз Берлин заявляет о планах Москвы напасть, то, вероятно, сам имеет подобные намерения. Она также заявила, что положения новой оборонной стратегии Евросоюза по помощи Украине говорят о намерении Европы подорвать российско-американские усилия, направленные на урегулирование конфликта. Встречи России и США по украинской проблематике находятся в проработке, сообщила Захарова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаРоман БусаргинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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