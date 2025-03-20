https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006200178.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.03.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:55:00+03:00

2025-03-20T14:55:00+03:00

2025-03-20T14:55:00+03:00

инфографика

украина

россия

спецоперация

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 20 марта 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 153 района скопления живой силы и техники противника, а также объекты инфраструктуры военных аэродромов, пункты управления и места хранения беспилотных летательных аппаратов, воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ, склады хранения военной техники и материальных средств. Средства ПВО сбили 225 дронов, пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены две контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 250 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 658 самолетов, 283 вертолета, 47 578 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 374 танка и других бронемашин, 1530 реактивных систем залпового огня, 22 752 орудия полевой артиллерии и минометов, 33 083 единицы автомобильной техники.

украина

россия

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, спецоперация, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф