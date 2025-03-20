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Расчет дрона уничтожил огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет дрона уничтожил огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 20.03.2025
Расчет дрона уничтожил огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет БПЛА группировки "Центр" уничтожил огневую точку ВСУ дроном самолетного типа "Молния-2" на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:07:00+03:00
2025-03-20T05:07:00+03:00
2025-03-20T05:07:00+03:00
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ЛУГАНСК, 20 мар – РИА Новости. Расчет БПЛА группировки "Центр" уничтожил огневую точку ВСУ дроном самолетного типа "Молния-2" на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты ударных дронов самолетного типа "Молния-2" танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили укрепленную огневую точку ВСУ на красноармейском направлении СВО", - сообщили в МО РФ. Там отметили, что в ходе разведки было выявлено, что в указанной точке ВСУ вели плотный огонь из стрелкового оружия и препятствовали штурмовым подразделениям "Центра". Точное попадание ударного дрона позволило устранить это препятствие для продвижения вперед.
https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006100735.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет дрона уничтожил огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет "Молнии-2" уничтожил огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении