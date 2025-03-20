https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006100585.html

Экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курском приграничье

Экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 20.03.2025

Экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курском приграничье

Российский вертолёт Ми-35М уничтожил украинских военнослужащих и их бронетехнику в Курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T05:02:00+03:00

2025-03-20T05:02:00+03:00

2025-03-20T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

ми-35м

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-35М уничтожил украинских военнослужащих и их бронетехнику в Курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Экипаж винтокрылой машины выполнял боевую задачу по поддержке подразделений группировки "Север". Лётчики запустили ракеты по заданным координатам и уничтожили бронированную технику и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника, отметили в Минобороны РФ. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение заданных целей, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006086870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ми-35м