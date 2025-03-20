https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006100585.html
Экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курском приграничье
Экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 20.03.2025
Экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курском приграничье
Российский вертолёт Ми-35М уничтожил украинских военнослужащих и их бронетехнику в Курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:02:00+03:00
2025-03-20T05:02:00+03:00
2025-03-20T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ми-35м
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-35М уничтожил украинских военнослужащих и их бронетехнику в Курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Экипаж винтокрылой машины выполнял боевую задачу по поддержке подразделений группировки "Север". Лётчики запустили ракеты по заданным координатам и уничтожили бронированную технику и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника, отметили в Минобороны РФ. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение заданных целей, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006086870.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ми-35м
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Ми-35М
Экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курском приграничье
Минобороны: экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в Курском приграничье