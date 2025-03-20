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Словакия может заблокировать новые антироссийские санкции - РИА Новости, 20.03.2025
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11:02 20.03.2025 (обновлено: 12:46 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/slovakiya-2006137986.html
Словакия может заблокировать новые антироссийские санкции
Словакия может заблокировать новые антироссийские санкции - РИА Новости, 20.03.2025
Словакия может заблокировать новые антироссийские санкции
Словакия может не поддержать новые санкции против России, если они будут мешать переговорам о мире на Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:02:00+03:00
2025-03-20T12:46:00+03:00
словакия
санкции в отношении россии
роберт фицо
россия
украина
евросоюз
в мире
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БРАТИСЛАВА, 20 мар — РИА Новости. Словакия может не поддержать новые санкции против России, если они будут мешать переговорам о мире на Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на заседании комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС.&quot;Да, допускаю, что если мы будем понимать попытку дальнейших санкций как что-то, что должно разбить процесс о мире, мы готовы наложить вето на это&quot;, — сказал он.Фицо напомнил, что санкции вводились против России из-за конфликта на Украине, но сейчас идет поиск мирного решения и на санкции теперь следует смотреть с этой точки зрения."Да, может случиться так, что придет момент, когда мы скажем: мы не согласны (с санкциями. — Прим. ред.), поскольку думаем, что это против мирных шагов, которые сейчас делаются", — заключил политик.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах постоянно звучали мнения, что подобная политика неэффективна.
https://ria.ru/20250320/vengrija-2006130233.html
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словакия, санкции в отношении россии, роберт фицо, россия, украина, евросоюз, в мире
Словакия, Санкции в отношении России, Роберт Фицо, Россия, Украина, Евросоюз, В мире
Словакия может заблокировать новые антироссийские санкции

Фицо: Словакия может заблокировать новые антироссийские санкции

© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание посольства Словакии в Москве
Здание посольства Словакии в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Здание посольства Словакии в Москве. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 мар — РИА Новости. Словакия может не поддержать новые санкции против России, если они будут мешать переговорам о мире на Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на заседании комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС.
«

"Да, допускаю, что если мы будем понимать попытку дальнейших санкций как что-то, что должно разбить процесс о мире, мы готовы наложить вето на это", — сказал он.

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Фицо напомнил, что санкции вводились против России из-за конфликта на Украине, но сейчас идет поиск мирного решения и на санкции теперь следует смотреть с этой точки зрения.
"Да, может случиться так, что придет момент, когда мы скажем: мы не согласны (с санкциями. — Прим. ред.), поскольку думаем, что это против мирных шагов, которые сейчас делаются", — заключил политик.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах постоянно звучали мнения, что подобная политика неэффективна.
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СловакияСанкции в отношении РоссииРоберт ФицоРоссияУкраинаЕвросоюзВ мире
 
 
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