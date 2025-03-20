https://ria.ru/20250320/skoraya_pomosch-1942465572.html

День работника скорой помощи

День работника скорой помощи 2025– история, развитие и современность

День работника скорой помощи

28 апреля в России отмечается День работника скорой помощи. Он был установлен постановлением правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 года. До этого РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:24:00+03:00

2025-03-20T15:24:00+03:00

2025-03-20T15:24:00+03:00

справки

россия

день работника скорой помощи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966551_0:219:3251:2048_1920x0_80_0_0_7e41a90f8e1c523c3f79e873fad197a8.jpg

28 апреля в России отмечается День работника скорой помощи. Он был установлен постановлением правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 года. До этого праздник имел неофициальный статус. Именно 28 апреля (по старому стилю) 1898 года в Москве при Сущевском и Сретенском полицейских участках появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов. Скорая помощь, которая оказывалась гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях), существовала и раньше, только называлась она всегда по-разному и была представлена в другом виде. Всегда были группы людей, готовые оказать посильную помощь тем, кому она была нужна. История создания скорой помощиВ России в XV-XVI веках существовали так называемые богадельни, куда свозили пострадавших, больных, немощных, обмороженных для "призрения" их и подачи первой помощи. В XVII веке в Москве ближний боярин царя Алексея Михайловича Федор Ртищев на свои средства построил несколько домов, которые в народе носили прозвище "больницы Федора Ртищева", куда свозили больных и калек с улиц города. Их собирали специально выделенные люди из числа его дворовых. В начале XIX века в Российской империи в предоставлении скорой помощи большую роль играли пожарные и полицейские. Они оказывали медицинскую помощь пострадавшим от несчастных случаев, которые доставлялись в приемные покои, существовавшие при полицейских домах. Ни о каком медосмотре на месте происшествия речи не шло; более того, люди с тяжелыми травмами часто ждали помощи в течение нескольких часов.Кареты скорой помощи вышли на улицы Москвы только в 1898 году. Выезжали на них врач, фельдшер и санитар. Однако вызывать "доктора на карете" могли лишь официальные лица и исключительно на улицы города – вызовы в дома и квартиры не принимались. При полицейских участках впервые для медиков выделили отдельные помещения, где врачи дежурили круглосуточно. Они оказывали помощь пострадавшим при несчастных случаях, а также пьяным, которых находили в бессознательном состоянии на улице. Спустя год в Москве заработали еще три станции – при Лефортовском, Таганском и Якиманском полицейских участках.В Санкт-Петербурге (в 1914-1924 годах – Петроград, в 1924-1991 годах – Ленинград) по инициативе выдающегося хирурга Николая Вельяминова в марте 1899 года были открыты пять станций скорой помощи. Все эти станции прекратили работу во время Первой мировой войны (1914-1918), когда материальные ресурсы были переориентированы на фронт.Только в 1919 году решением Коллегии врачебно-санитарного отдела Московского совета рабочих депутатов в Москве была учреждена городская станция скорой помощи (ныне – Станция скорой и неотложной помощи имени А.С. Пучкова) при Шереметевской больнице (ныне – Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского). Ее открытие состоялось 15 октября 1919 года. В том же году в Петрограде на базе бывшего доходного дома и частной лечебницы доктора медицины Бруно Кальмейера был открыт Центральный госпиталь скорой помощи (ныне – Научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе). В начале 1921 году в связи с эпидемией сыпного тифа в Москве на базе диспетчерского центра Мосгорздрава создали Центральный отдел по перевозке больных (Центропункт), откуда автомобили с врачами отправлялись на вызовы к тяжелым больным. В 1923 году произошло слияние станции скорой помощи при Шереметевской больнице и Центропункта, руководителем образовавшейся в результате Московской станции скорой медицинской помощи стал доктор Александр Пучков. В дальнейшем он разработал принципы работы скорой помощи, которые внедрялись по всей стране. В 1926 году при станции медицинской помощи впервые был организован дежурный пункт неотложной помощи для обслуживания внезапно заболевших на дому. В 1927 году в структуре станции скорой помощи появился еще один вид неотложной помощи – психиатрический. В 1933 году в 10 районах Москвы создали круглосуточные районные пункты неотложной помощи на дому, а в 1940 году станцию скорой медицинской помощи выделили из состава Института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и сделали самостоятельным учреждением.Подобные процессы выделения станций из состава институтов произошли и в других городах страны. В 1960-х годах в службе скорой помощи были созданы специализированные бригады – противошоковая, токсикологическая, неврологическая, педиатрическая и бригада для оказания помощи при инфарктах миокарда. В 1980-е годы началась автоматизация управления целого ряда служб скорой помощи. С момента возникновения скорая помощь претерпела и до сего времени претерпевает различные изменения. Идет постоянный поиск наиболее удобных и оптимальных форм организации этой службы как в городах, так и в сельской местности.Работа современных бригад скорой помощиСегодня скорая помощь является мощной единой системой, располагающей разветвленной сетью станций (около трех тысяч) и больниц скорой помощи, санитарной авиацией и научно-исследовательскими институтами. В среднем скорая помощь ежегодно принимает около 45 миллионов вызовов, почти каждый третий россиянин раз в год обращается в нее. В 2020 году на фоне пандемии количество вызовов скорой помощи в РФ в пиковые дни возрастало в два раза, а в некоторых регионах эта цифра увеличивалась в девять раз. На службу скорой помощи легла серьезная задача транспортировки и оказания медицинской помощи тяжелым пациентам c COVID-19.День работника скорой помощи в РоссииИменно тогда, когда пандемия только начиналась, и был учрежден по предложению президента РФ Владимира Путина День работника скорой помощи. Скорая медицинская помощь всегда находится на передних рубежах борьбы за жизнь и здоровье человека. Именно от оперативности и профессионализма ее работников во многом зависит дальнейшая судьба тех, кто оказался в беде, кому нужна помощь. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, на "скорых" работают более 10 тысяч врачей, 70 тысяч фельдшеров, 6 тысяч медицинских сестер и медицинских братьев и более 44 тысяч водителей.В настоящее время продолжается работа по обновлению парка автомобилей скорой медицинской помощи. В рамках национального проекта "Здравоохранение" развивается санитарная авиация, которая оказывает существенное влияние на повышение доступности скорой медицинской помощи.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20250206/kalendar-1965161916.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день работника скорой помощи