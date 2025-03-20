https://ria.ru/20250320/sitnikov-2006234798.html

Ситников показал себя Путину эффективным управленцем, считает эксперт

Ситников показал себя Путину эффективным управленцем, считает эксперт - РИА Новости, 20.03.2025

Ситников показал себя Путину эффективным управленцем, считает эксперт

Губернатор Костромской области Сергей Ситников на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг показал себя эффективным управленцем, считает... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:05:00+03:00

2025-03-20T16:05:00+03:00

2025-03-20T16:05:00+03:00

костромская область

костромская область

россия

сергей ситников

владимир путин

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КОСТРОМА, 20 мар – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг показал себя эффективным управленцем, считает замдиректора центра прикладных исследований и программ Валерий Прохоров. В четверг губернатор Костромской области Сергей Ситников на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил у него одобрения на участие в следующих губернаторских выборах. Глава государства поддержал это решение, отметив высокие темпы социально-экономического развития региона, о котором ему доложил губернатор. "Ситников сумел показать себя в глазах президента в качестве эффективного управленца, способного выстраивать свою стратегию действий в рамках логики поддержания устойчивого баланса между нуждами экономики и необходимостью развития социальной сферы", - написал Прохоров на сайте центра прикладных исследований и программ. По мнению эксперта, Ситников владеет высоким уровнем понимания устройства бюджетных процессов и умением грамотно распоряжаться доступными ресурсами. Прохоров отметил, в частности, важность озвученных Ситниковым цифр. Так, индекс физического объема промышленного производства в регионе за последние 12 лет увеличился на 11,8%. Параллельно был зафиксирован существенный прирост номинального объема инвестиций в экономику региона - показатель увеличился в 2,3 раза. Команде Ситникова также удалось обеспечить двукратное увеличение собственной доходной базы областного бюджета. По темпам увеличения этого показателя область вышла на первое место в ЦФО, подчеркивает эксперт. "Положительная оценка главой государства экономического развития региона может расцениваться на этом фоне вполне однозначно. Усилия костромского губернатора по обеспечению устойчивого развития областной экономики в не самое простое для страны время не остались незамеченными для Кремля", - уверен Прохоров. В числе других важных озвученных Ситниковым на встрече с президентом моментов, по мнению эксперта, – лоббирование строительство обхода Костромы с возведением моста через Волгу, информация о решении проблемы обманутых дольщиков, о росте уровня газификации региона до 62%. Ситников рассказал, что рост в регионе среднемесячной зарплаты только за прошедший год составил более 20%. Эксперт отметил особое внимание губернатора к вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. Костромская область стала одним из первых регионов, в которых была запущена комплексная программа поддержки ветеранов спецоперации и их родственников. Региональная программа помощи им включает в себя 20 обязательных видов поддержки, в том числе безусловное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. "Следует признать, что именно человекоориентированность костромского губернатора и его повышенное внимание к социальным проектам служат одними из главных источников личной симпатии президента к Сергею Ситникову", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20250318/patronazh-2005824913.html

https://ria.ru/20250314/sitnikov-2005125069.html

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костромская область, россия, сергей ситников, владимир путин