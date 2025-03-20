https://ria.ru/20250320/shpionazh-2006111410.html

Жительницу Джанкоя задержали за шпионаж в пользу Киева

Жительницу Джанкоя задержали за шпионаж в пользу Киева - РИА Новости, 20.03.2025

Жительницу Джанкоя задержали за шпионаж в пользу Киева

В Джанкое задержали жительницу Крыма за шпионаж в пользу киевского режима, она передавала сведения о воинских эшелонах, аэродромах, объектах ПВО, Крымском... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T08:51:00+03:00

2025-03-20T08:51:00+03:00

2025-03-20T11:03:00+03:00

джанкой

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. В Джанкое задержали жительницу Крыма за шпионаж в пользу киевского режима, она передавала сведения о воинских эшелонах, аэродромах, объектах ПВО, Крымском мосте, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю."В отношении жительницы Крыма возбуждено уголовное дело по статье 275 УК ("Государственная измена"). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — указали в ведомстве.По данным ФСБ, следствие выяснило, что 28-летняя жительница Джанкоя стала участником Telegram-канала, который используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности на территории России.Злоумышленница предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, интересующей украинскую сторону. По заданию куратора девушка выезжала на указанные им места и осуществляла фотофиксацию находящихся там объектов, подтверждала или опровергала их местоположение. Кроме того, женщина инициативно отправляла украинским спецслужбам информацию о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки.В видео допроса, которое распространило УФСБ, фигурантка сообщила, что отправляла фото, видео и текстовую информацию об объектах в Джанкое и Джанкойском районе Крыма, в том числе о военном аэродроме, она также рассказала о поездках в Керчь для наблюдения за Крымским мостом. Информация предназначалась для использования противником при нанесении ракетных ударов, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250319/shpionazh-2005905592.html

https://ria.ru/20250317/prigovor-2005420967.html

джанкой

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

джанкой, киев, происшествия