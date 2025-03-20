Жительницу Джанкоя задержали за шпионаж в пользу Киева
Жительницу Джанкоя задержали за передачу Киеву сведений о военных объектах
© РИА НовостиЖительница Джанкоя, передававшая Киеву сведения о воинских эшелонах, аэродромах, объектах ПВО и Крымском мосте, задержана в Крыму
© РИА Новости
Жительница Джанкоя, передававшая Киеву сведения о воинских эшелонах, аэродромах, объектах ПВО и Крымском мосте, задержана в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. В Джанкое задержали жительницу Крыма за шпионаж в пользу киевского режима, она передавала сведения о воинских эшелонах, аэродромах, объектах ПВО, Крымском мосте, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
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"В отношении жительницы Крыма возбуждено уголовное дело по статье 275 УК ("Государственная измена"). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — указали в ведомстве.
По данным ФСБ, следствие выяснило, что 28-летняя жительница Джанкоя стала участником Telegram-канала, который используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности на территории России.
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Злоумышленница предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, интересующей украинскую сторону. По заданию куратора девушка выезжала на указанные им места и осуществляла фотофиксацию находящихся там объектов, подтверждала или опровергала их местоположение. Кроме того, женщина инициативно отправляла украинским спецслужбам информацию о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки.
В видео допроса, которое распространило УФСБ, фигурантка сообщила, что отправляла фото, видео и текстовую информацию об объектах в Джанкое и Джанкойском районе Крыма, в том числе о военном аэродроме, она также рассказала о поездках в Керчь для наблюдения за Крымским мостом. Информация предназначалась для использования противником при нанесении ракетных ударов, отметили в ведомстве.