https://ria.ru/20250320/shojgu-2006249646.html
Шойгу рассказал о стратегическом партнерстве России и Китая
Шойгу рассказал о стратегическом партнерстве России и Китая - РИА Новости, 20.03.2025
Шойгу рассказал о стратегическом партнерстве России и Китая
Партнерство России и Китая носит стратегический характер, сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере развивается по всем направлениям, заявил секретарь... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:06:00+03:00
2025-03-20T17:06:00+03:00
2025-03-20T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Партнерство России и Китая носит стратегический характер, сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере развивается по всем направлениям, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Сегодня это стратегическое партнерство... По военной части все развивается по всем направлениям", - сказал Шойгу журналистам. Он отметил, что Россия и Китай выполняют совместные патрулирования стратегической авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, также проводятся военно-морские учения двух стран. Шойгу назвал космос и атомную энергетику перспективными направлениями сотрудничества Москвы и Пекина.
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002365154.html
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россия, китай, москва, сергей шойгу, в мире
Россия, Китай, Москва, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу рассказал о стратегическом партнерстве России и Китая
Шойгу: партнерство России и Китая в военной сфере носит стратегический характер