Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал о стратегическом партнерстве России и Китая - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/shojgu-2006249646.html
Шойгу рассказал о стратегическом партнерстве России и Китая
Шойгу рассказал о стратегическом партнерстве России и Китая - РИА Новости, 20.03.2025
Шойгу рассказал о стратегическом партнерстве России и Китая
Партнерство России и Китая носит стратегический характер, сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере развивается по всем направлениям, заявил секретарь... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:06:00+03:00
2025-03-20T17:06:00+03:00
россия
китай
москва
сергей шойгу
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_5fdbfc68dbf873453a5156f83b94637e.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Партнерство России и Китая носит стратегический характер, сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере развивается по всем направлениям, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Сегодня это стратегическое партнерство... По военной части все развивается по всем направлениям", - сказал Шойгу журналистам. Он отметил, что Россия и Китай выполняют совместные патрулирования стратегической авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, также проводятся военно-морские учения двух стран. Шойгу назвал космос и атомную энергетику перспективными направлениями сотрудничества Москвы и Пекина.
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002365154.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb0bb1082efb51ad2d8f085057eba21a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, москва, сергей шойгу, в мире
Россия, Китай, Москва, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу рассказал о стратегическом партнерстве России и Китая

Шойгу: партнерство России и Китая в военной сфере носит стратегический характер

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Партнерство России и Китая носит стратегический характер, сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере развивается по всем направлениям, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня это стратегическое партнерство... По военной части все развивается по всем направлениям", - сказал Шойгу журналистам.
Он отметил, что Россия и Китай выполняют совместные патрулирования стратегической авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, также проводятся военно-морские учения двух стран.
Шойгу назвал космос и атомную энергетику перспективными направлениями сотрудничества Москвы и Пекина.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Шойгу и Си Цзиньпин обсудили решение украинского кризиса
28 февраля, 22:13
 
РоссияКитайМоскваСергей ШойгуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала